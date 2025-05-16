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紐約3地擠進全美房價漲幅前十 雪城居冠

記者高雲兒╱紐約報導
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根據全國房地產經紀人協會(NAR)近日發布的2025年第一季度報告，美東地區房市全面升溫，紐約州三地——雪城(Syracuse)、羅徹斯特(Rochester)與長島納蘇郡(Nassau County)，全數進入全美房價漲幅前十，雪城更以近18%的年增幅高居全國首位。同時，鄰近的賓州阿倫鎮(Allentown)與新澤西州首府特倫頓(Trenton)亦榜上有名，凸顯大紐約地區整體房價壓力正快速上升。

報告顯示，雪城今年首季的中位房價達23萬4300元，年漲幅高達17.9%，主因是可售房屋庫存大減。2019年初當地平均有約1500間待售房屋，至今年初驟降至僅560間，導致市場競爭激烈、價格攀升。該市過去向來以低生活成本與可負擔房價吸引購屋族，如今已快速走向供不應求的熱點市場。

位於紐約市郊的納蘇郡同樣漲勢驚人，房價年增12%，中位價已達77萬9300元，位居全美第四。西紐約的羅徹斯特則以11.1%的年增幅名列第十，中位房價升至23萬5900元，進一步印證紐約州中西部地區房市的全面回暖。

除紐約州外，賓州與新澤西州也有城市躋身前十。賓州阿倫鎮以10.2%的漲幅排名第十，中位房價為35萬5600元。新澤西特倫頓則以10.4%增幅排名第九，房價已達42萬0100元。

從全國層面觀察，228個受追蹤的都會區中，有189個出現房價上漲，，占83%。東北地區漲幅居全美之首，年增達10.3%，遠高於南部的1.3%。NAR首席經濟學家Lawrence Yun說：「在銷售量與價格漲幅兩方面，東北地區的表現明顯優於全國其他地區。」

對生活在紐約及周邊地區的民眾而言，不論是在雪城與羅徹斯特這類傳統「可負擔城市」，還是納蘇、特倫頓與阿倫鎮等市郊地區，購屋門檻正日益升高，首次購屋者與中低收入家庭面臨的壓力也與日俱增。

儘管貸款利率持續處於6%至7%的高檔，但由於歷史低點的庫存與長期積壓的購屋需求，專家普遍預期房價短期內仍將持續上升。市場觀察人士提醒，若供應瓶頸未能有效紓解，東北地區房價可能仍有進一步上漲空間。

房價 新澤西州 紐約州

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