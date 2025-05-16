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教師工會 改挺諾永信爭華埠議員

記者劉梓祁╱紐約報導
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連續兩屆選舉背書現任馬泰後，教師工會改挺諾永信爭華埠議員。(競選團隊提供)
連續兩屆選舉背書現任馬泰後，教師工會改挺諾永信爭華埠議員。(競選團隊提供)

華埠市議員參選人諾永信(Elizabeth Lewinsohn)宣布，獲得聯合教師工會(United Federation of Teachers)背書；此前在過去的兩屆選舉中，該工會均背書現任議員馬泰(Chris Marte)。

諾永信現為曼哈頓第一社區委員會成員，馬泰則自2022年起代表華埠。聯合教師工會在2021年和2023年的選舉中均背書馬泰，理由是他「將以教師會員的最佳利益行事」。此次改向，意味工會對馬泰的立場或施政成效產生保留。

諾永信表示，「對得到教師工會的支持深感榮幸。教育工作者是城市的脊樑，我期待傾聽家長、教師與社區聲音，打造能贏得家庭信任的教育體系。」

截至15日下午，教師工會未就背書轉向給出解釋，但工會常將候選人對縮減班級人數、維護教育預算與教師勞動條件的承諾列為評估指標。目前，該工會代表表近20萬名教育工作者。

諾永信指，她向工會承諾為公立學校爭取充足經費，並推動學前班(Pre-K)與三歲班(3-K)教育。她還支持工會的一貫立場，反對無限制擴張特許學校(Charter School)。

針對大部分華人家長支持的特許學校，諾永信強調「家庭有權選擇適合孩子的學校」，但更應「讓公立學校真正有吸引力」。

她說，公校應具備現代化設施與多樣化課程，並擴展雙語教育，確保所有學生公平入學。談及選區的教育現況，諾永信表示，支持將「公平學生撥款」(Fair Student Funding)常態化，以避免學年中途刪減，並加大對藝術、音樂和科學等科目的投資，同時優先進行校舍維修，改善老舊設施與擁擠問題。

她認為，華埠公校需增設無障礙設施，並升級通風、電力和智能教學等系統，和清除校外長期存在的棚架。

另一挑戰馬泰的民主黨參選人科爾曼(Jess Coleman)，則獲得華人策劃協會(CPC)創辦人劉毛淑卿(Virginia Kee)和聯合民主黨(UDO)主席司徒仲菁(Chung Seto)背書。

華埠 公校 民主黨

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