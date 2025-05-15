幼獅青少年管弦樂團法拉盛台灣會館公演 6月14日登林肯中心

紐約幼獅青少年管弦樂團於僑教中心宣布，第21年度林肯中心音樂會將在6月14日登場。(記者尤昱程╱攝影)

秉持「服務社區、教育英才」宗旨的紐約幼獅青少年管弦樂團(Youth Orchestra)，將再次於法拉盛 台灣會館舉辦年度免費音樂會，回饋社區，並將於6月14日(周六)在林肯中心舉辦第21屆年度音樂會，邀請各界共襄盛舉。

藝術總監方秀蓉表示，幼獅青少年管弦樂團自1996年成立，由她自1998年起接手至今已超過25年。她說，2001年九一一 事件發生時，樂團正準備演出，當時一度擔心觀眾不敢出門，沒想到現場仍座無虛席，之後樂團也持續每年舉辦音樂會，僅在疫情 期間曾短暫停辦兩年。

她說，樂團的老師們始終以專業態度投入教學，希望學生們將每一次演出視為追夢旅程的一部分。今年安排兩場音樂會，分別為回饋社區的台灣會館場，以及6月於林肯中心舉行、需購票入場的正式演出。方秀蓉也特別感謝市議員黃敏儀長年支持，期盼更多觀眾前來欣賞學生們的努力成果。

音樂總監暨指揮鍾啟仁指出，樂團一向重視文化根基與音樂多樣性，因此特別選入齊豫演唱、三毛作詞的台灣民歌「橄欖樹」，由台灣知名編曲家李哲藝重新改編演出，呼應今年校園民歌50周年紀念。此外，節目中也包括「夜來香」、「Moon River」等耳熟能詳的曲目，並邀請即將畢業的學生擔任獨奏，作為畢業前的珍貴回憶。

方秀蓉表示，為了回饋法拉盛社區，今年也將持續提供免費音樂會，這場免費演出曲目與售票場次相同；活動時間為本月17日(周六)晚7時，地點為台灣會館，觀眾無需購票，可直接前往。

而林肯中心年度音樂會，則會在6月14日(周六)晚上7時30分，在林肯中心愛麗斯‧特莉廳(Alice Tully Hall, Lincoln Center)演出，有興趣者可以在紐約幼獅青少年合唱團購票，網址：www.youthorchestra.com，也可致電聯絡行政總監張俊生(347)306-2511，或方秀蓉(917)912-8288。