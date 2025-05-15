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首屆紐約佛教文化節 24日在布碌崙梵音寺登場

記者胡聲橋╱紐約報導
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普陀山紐約梵音寺首屆紐約佛教文化節，將於24日舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
普陀山紐約梵音寺首屆紐約佛教文化節，將於24日舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

首屆紐約佛教文化節將於24日至31日在布碌崙(布魯克林)梵音寺舉行，這次佛教文化節的主題是「慈悲濟世，和諧共生」，來自中國、美國和加拿大的各個門派近百名法師將前來主持這次盛會，千人共誦大悲咒，同時將舉辦水陸大法會，祈福消災免難。

梵音寺住持常寬法師說，現代社會變化很快，人心很難安定下來，人們要學會與大自然和平相處，才能減少煩惱和紛爭，達致內心的平靜。24日活動首日上午8時將舉行灑淨儀式。近百位法師走在隊伍前列，隊伍中間由居士組成，隊伍結尾是各社會團體以及大眾，隊伍將繞行10個街口，撒大悲水，千人共誦「大悲咒」。

上午10時30分，普陀山紐約梵音寺首屆紐約佛教文化節將舉行開幕儀式，開幕儀式包括近百位法師唸誦佛教歌曲、為社區祈福、點亮心燈、合影、以及頒獎環節等，開幕儀式將於中午12時左右結束。

25日至5月31日，連續七晝夜的水陸法會將在位於漢密爾頓大道5601號的梵音寺舉行。水陸法會是佛教最大的祈福法會。近百位法師將在七天七夜讀誦佛教經典，為民眾祈福，以普濟眾生。

市議員莊文怡在記者會上表示，亞太裔社區正在快速發展，亞太裔社區需要展示自己豐富和悠久的歷史、文化，這次佛教文化節就是一個好例子。亞太裔的聲音必須得到傾聽，亞太裔的需求必須得到重視。

眾議員寇頓(William Coltotn)幕僚長賀立寧說，這是紐約華社第一次大規模的佛教文化節，他希望首屆活動能為以後的活動開好頭。不少紐約華社人士也紛紛在記者會上發言，祝願活動成功舉行。

常寬法師希望通過這次活動，增強華人社區的凝聚力，共建寧靜、祥和、和諧的社區。她歡迎各界人士出席24日的佛教文化節，共誦大悲咒，為社區祈福，她也歡迎大家為活動捐款，或報名成為活動義工。

布碌崙 眾議員 華人

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