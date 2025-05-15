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慶亞太裔月紀念鐵路華工貢獻 法拉盛圖書館圖片展

記者高雲兒╱紐約報導
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由美國亞太公共事務聯盟與皇后區法拉盛圖書館聯合主辦的「華工鋪建橫貫美國鐵路歷史圖片展」舉行開幕儀式。(記者高雲兒╱攝影)
由美國亞太公共事務聯盟與皇后區法拉盛圖書館聯合主辦的「華工鋪建橫貫美國鐵路歷史圖片展」舉行開幕儀式。(記者高雲兒╱攝影)

為紀念華工對美國鐵路建設的貢獻，由美國亞太公共事務聯盟(APAPA New York)與皇后區法拉盛圖書館聯合主辦的「華工鋪建橫貫美國鐵路歷史圖片展」，近日在法拉盛圖書館舉行開幕儀式。

紐約州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、紐約中華公所前主席于金山、美國亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇、皇后區圖書館總裁Dennis Walcott、董事會委員缪欣伟及法拉盛圖書館館長曾陽、民事法庭法官李昌永等均到場支持。

圖片展目前於皇后區圖書館法拉盛分館地下一樓展出，免費對外開放，展期將持續至25日...
圖片展目前於皇后區圖書館法拉盛分館地下一樓展出，免費對外開放，展期將持續至25日。(記者高雲兒╱攝影)

劉醇逸表示，1860年代修築中央太平洋鐵路的過程中，有超過1萬名華工在惡劣與危險的環境下工作，從高山到荒漠，鋪設出一條橫貫東西的交通命脈。這段歷史對美國的運輸與經濟發展至關重要，卻在主流教育與公共記憶中長期被忽略。近期市議會通過決議，將每年5月10日定為「美國鐵路華工紀念日」，讓這段歷史得以被更多人認識、記住。

黃敏儀表示，許多亞裔年輕人甚至華人家庭對鐵路華工歷史知之甚少，因為這段過去在教科書裡鮮有記錄。她指出，展覽讓這些移民先驅的貢獻得以重現，也讓亞太裔傳統月具有更深層的意義。她呼籲政府與教育系統將這段歷史納入教材，讓下一代理解華人移民對美國建設的重要角色。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，圖書館不只是借書的地方，更是推動教育、文化交流與社區對話的平台。館方很榮幸能夠與APAPA合作，把這批寶貴的歷史圖片帶進社區。展覽裡的每張圖片都標註了年份，搭配中英文解說，希望讓觀眾理解影像背後的歷史脈絡。

出席民眾中有人駐足閱讀許久，也有家長牽著孩子一邊解說、一邊拍照留念。圖片展目前於皇后區圖書館法拉盛分館地下一樓展出，免費對外開放，展期將持續至25日，民眾可在圖書館開放時間前往參觀。地址為緬街4117號。

法拉盛 皇后區 華人

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