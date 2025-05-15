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紐約市4月平均房租近全國1.5倍 一居室達3972元 這區最貴

記者曹馨元╱紐約報導
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根據最新報告，紐約市的平均房租在2025年4月底達到3972元，比全國平均房租的1625元高出約144%，再度刷新高價紀錄。(記者劉梓祁╱攝影)
根據最新報告，紐約市的平均房租在2025年4月底達到3972元，比全國平均房租的1625元高出約144%，再度刷新高價紀錄。(記者劉梓祁╱攝影)

根據最新報告，紐約市的平均房租在2025年4月底達到3972元，比全國平均房租的1625元高出約144%，再度刷新高價紀錄。其中，曼哈頓西側的社區普遍租金高昂，林肯廣場(Lincoln Square)更是以7248元的平均月租位列全市最貴社區。

這份由公寓租賃網站Apartments.com發布的報告指出，以基本負擔標準來看，租金通常不應超過租客收入的30%；若要在紐約能夠負擔一居室平均3972元的房租，租客的月收入需要達到1萬3240元，年收入約為15萬8500元。

與去年同期相比，今年紐約市平均房租上漲2.1%；二居室的平均房價達到5368元，客廳、廚房、臥室一體化的單身公寓(Studio)房租都高至3198元。報告也指出，截至今年5月初，紐約市出租公寓的平均面積僅為597平方呎，居住空間極為有限。

根據報告列出的全市房租最貴的十大社區，幾乎均位於曼哈頓西側；其中最為昂貴的是平均月租高達7248元的林肯廣場。其次依序為平均月租6438元的西村(West Village)，6359元的下西城(Lower West Side)，以及6314元的地獄廚房(Hell’s Kitchen)。

紐約市房租高昂早已不是新聞，但不斷上漲的趨勢，以及狹小的居住面積，讓許多育有小孩的年輕家庭不得不遷出市外。根據曼哈頓區長李文(Mark Levine)發布的區情咨文，紐約上班族開始選擇周邊郊區居住，甚至有人已開始將目光鎖定在距離紐約大約百哩的費城；地產信息平台Zillow的研究顯示，費城是紐約用戶搜索最多的外地城市。

高租金之下，穩租房更是對於許多市民而言成為了「救命稻草」。但市租金評議會日前初步通過的調漲租金方案，則建議對約100萬戶穩租房的新簽租約實施1.75%至4.75%的一年租期漲幅，以及4.75%至7.75%的兩年租期漲幅。

租金 紐約市 曼哈頓

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