紐約市華裔逾60萬 最大亞裔族群

人口統計數據顯示，華裔人口占紐約市整體亞裔群體的超過四成。在三大華社中，曼哈頓華埠的老齡化現象嚴重，65歲以上老人占比全市最高。圖為華人長者聚在華埠哥倫布公園打牌。(記者許君達╱攝影)

根據亞美聯盟(AAF)14日發布的人口統計報告，紐約市華裔 人口超過60萬，在所有亞裔 群體中占比居首，超過四成。其中僅法拉盛 核心區域的華裔人口，就超過8萬。

根據2020年的人口普查，紐約市的亞裔人口超過150萬。而亞美聯盟的報告則引用2023年的最新數據，將紐約市的總體亞裔人口數字修訂為138萬3664人。其中，不包含自我認同為台灣人的「華裔」，總人口為61萬8414，遠高於第二名印度裔的25萬人口。其他在亞裔族群中占比較高的包括菲律賓裔、孟加拉裔和韓裔，總人口分別達到10萬。

亞美聯盟的報告以市議會選區為人口統計單位。其中法拉盛核心區域所在的第20選區內，華裔人口達到8萬744，高居榜首；與法拉盛相鄰、可被視作華人社區輻射範圍的第19和23選區，亦分別擁有3萬9290和2萬3429名華裔居民。

皇后區另一大亞裔聚居區艾姆赫斯特(Elmhurst)所在的第25選區，則擁有2萬483名華人。值得注意的是，該選區內族裔多元性較高，華裔並非獨大，同樣來自南亞地區、生活習俗相近的印度、孟加拉和巴基斯坦裔的總人口與華裔不相上下，菲律賓裔以及包括印尼、泰國、藏族等被統一歸納為「其他」的族群數量也均居全市之首。

在位於布碌崙(布魯克林)的另一大主要華裔聚居區，市議會第43選區內有華裔居民6萬8230人、日落公園和八大道所在的第38選區有華裔3萬9431人，總人口也超過了10萬。而在曼哈頓華埠所在的第一選區，華裔人口為4萬689人，在該區所有亞裔族群中占比超過83%。

根據統計結果，法拉盛和布碌崙兩大主要華裔社區的人口呈現顯著增長，但華埠的人口結構則不容樂觀。

報告還指出，華埠與法拉盛的華人社群老齡化明顯，在華埠第一選區，65歲以上老齡人口占比27.6%，高居全市之首。法拉盛所在的第20選區老齡人口占比21.4%，對長者與健康照護服務的需求亟需擴增。布碌崙華社所在的第43選區的人口結構更趨年輕化，老齡人口比例僅17%。

此外，在第20選區，超過21%、包括華人的亞裔居民生活在貧窮線以下，18%的家庭仰賴糧食券(SNAP)的補助。在華人聚居區，住房負擔沉重，即住房支出超過收入三成的問題也日益嚴峻。