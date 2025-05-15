布碌崙176小學疑石棉危害 鄭永佳要求調查

針對布碌崙第176小學的空汙與石棉問題，州眾議員鄭永佳(Lester Chang)近日致函市教育局與校舍建設相關部門，要求市府立即展開調查。(鄭永佳辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)第176小學近日接連傳出空氣品質惡劣、石棉作業未防護、鼠患與建物損壞等安全疑慮，甚至多名學生出現呼吸道症狀，引發家長強烈不安。對此，州眾議員 鄭永佳近日致函市教育局 等部門，要求市府立即展開調查，他強調，市府若未即刻回應，他將考慮向州與聯邦層級提出法律行動。

鄭永佳表示，數周內他接獲數十位家長與學生的書面與口頭投訴，校內不僅長期積塵、空氣污濁，部分教室周邊仍在進行石棉清除作業，卻未有明確防護區，甚至有學生因症狀，持續被轉介至胸腔科與其他專科檢查。有家長反應，孩子原先無過敏或呼吸道疾病，近期卻開始頻繁咳嗽、呼吸困難，醫生也認為可能與石棉或空氣污染有關，要求將該校學生轉診。

而市審計署於4月9日公布報告，指出教育局與校舍建設局未遵守「聯邦石棉危害緊急應對法」(AHERA)規定，4月14日更張貼緊急通知，證實校內多間教室正進行石棉清除工程，而施工地點正鄰近仍在使用的教室。

鄭永佳致函市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)、市學校規畫局總裁官久保田(Nina Kubota)與校長克金(Elizabeth Culkin)，提出六項訴求包含：市教育局應全面徹查，並向家長說明校內環境與施工內容，公開石棉檢查報告、施工紀錄等文件，在教室內啟用即時空氣品質監測設備，公開說明所有校內安全防護與風險管理機制，召開社區說明會與家長和居民報告進度，以及加快且安全完成石棉清除與整修工程，並與多種語言溝通時程。