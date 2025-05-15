我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

市長官邸慶亞太傳統月 3傑出華人獲獎

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長亞當斯(Eric Adams)在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)舉辦一年一度的亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)慶祝儀式。(取自市長辦公室)
市長亞當斯(Eric Adams)在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)舉辦一年一度的亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)慶祝儀式。(取自市長辦公室)

市長亞當斯(Eric Adams)日前在官邸瑰西園(Gracie Mansion)舉辦亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)慶祝儀式，數百位各族裔的社區代表齊聚一堂。市長表彰五位亞太傑出人士，其中包括三位華人。

儀式由市長辦公室社區事務部資深顧問顧雅明主持，市長移民事務辦公室主任卡斯特羅(Manuel Castro)、社區事務部副主任何助敏(Gilbert Hoe)、市計程車暨禮車管理局(TLC)局長都勇(David Do)等市府高層也悉數出席。

亞當斯在致辭中強調，亞太社區在紐約市和美國都有著悠久、豐富和自豪的歷史。從160年前日本貿易使團的到來，到19世紀華埠的建立，每一個族裔、每一段經歷，都是美國成功故事的重要組成部分。

他特別提及華工修建鐵路、亞裔在教育、醫療和科技等領域的成就，並表示應在公立學校的課程中，納入更多被忽視的亞太裔歷史與聲音。亞當斯也回顧了其任內推動農曆新年納入公校法定假日的立法成果，並重申打擊仇亞犯罪的決心，紐約是一座團結的城市，我們會繼續為亞太社區發聲，並提供必要資源支持其發展。」

市府表彰了五位對社區有傑出貢獻的亞太裔人士，其中包括三位華人，分別為谷歌企業架構師兼「美東體育會」(United East Athletics Association)資深義工Eric Poon、建築師Dezhang Fang，以及美國亞裔活動中心主席顏天怡(Tammy Nyan)。

在曼哈頓華埠長大的Eric Poon表示，自己從小紮根社區，在父母的帶領下參與社區活動，服務數十年。他也呼籲年輕一代持續投身公益，回饋社會。另外兩位獲獎者分別為一位韓裔社區代表及一位印度裔醫生。

市府表彰了五位對社區有傑出貢獻的亞太裔人士，其中包括三位華人。(取自市長辦公室)
市府表彰了五位對社區有傑出貢獻的亞太裔人士，其中包括三位華人。(取自市長辦公室)
市長亞當斯(Eric Adams)在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion...
市長亞當斯(Eric Adams)在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)舉辦亞太裔傳統月慶祝儀式。(取自市長辦公室)

亞當斯 華埠 亞裔

上一則

涉假冒聯邦人員誘90歲婦面交1萬元 華男被捕

下一則

紐約市華裔逾60萬 最大亞裔族群
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區大橋行人與單車分道 18日啟動

皇后區大橋行人與單車分道 18日啟動
葛謨：勝選將叫停布碌崙86街遊民所 居民支持

葛謨：勝選將叫停布碌崙86街遊民所 居民支持
雷克島監獄暴力惡化 聯邦法官令外部官員接管

雷克島監獄暴力惡化 聯邦法官令外部官員接管
亞當斯案遭撤前 聯邦文件揭仍在擴大

亞當斯案遭撤前 聯邦文件揭仍在擴大

熱門新聞

皇后區凱辛納走廊公園，近日再次發生駭人暴力事件。兩名華裔少女在放學後遭一群青少年引誘至公園內偏僻樹林，並在無法逃脫的情況下遭多人持鐵棒輪番毆打長達兩小時。(記者高雲兒／攝影)

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

2025-05-06 18:49
在日益凸顯的老年貧困問題中，亞裔族群的長者貧困比例也屬各族裔中最高。(記者許君達╱攝影)

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

2025-05-14 07:49
作為2025年紐約州情咨文提案之一，霍楚去年年底提出全州首個通膨退稅計畫。圖為霍楚5日訪問紐約州家庭。(取自州長辦公室)

你有資格嗎？ 紐約820萬人將獲「通脹退稅」每家最多400元

2025-05-07 18:24
示意圖。(取自123RF)

女外帶曼哈頓韓餐廳沙拉 快吃完才發現整隻死老鼠

2025-05-12 19:54
示意圖。（美聯社）

babies殺babies…紐約16歲女生校外爆頭亡 14歲槍手被捕

2025-05-13 15:27
紐約市98%的土地正在下沉；其中，包括拉瓜迪亞機場在內的部分區域，每年沉降速率超過5毫米。(記者曹馨元╱攝影)

紐約正緩慢下沉「每年逾5毫米」 研究揭恐怖後果

2025-05-13 19:52

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶