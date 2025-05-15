市長官邸慶亞太傳統月 3傑出華人獲獎

市長亞當斯(Eric Adams)在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)舉辦一年一度的亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)慶祝儀式。(取自市長辦公室)

市長亞當斯 (Eric Adams)日前在官邸瑰西園(Gracie Mansion)舉辦亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)慶祝儀式，數百位各族裔的社區代表齊聚一堂。市長表彰五位亞太傑出人士，其中包括三位華人。

儀式由市長辦公室社區事務部資深顧問顧雅明主持，市長移民事務辦公室主任卡斯特羅(Manuel Castro)、社區事務部副主任何助敏(Gilbert Hoe)、市計程車暨禮車管理局(TLC)局長都勇(David Do)等市府高層也悉數出席。

亞當斯在致辭中強調，亞太社區在紐約市和美國都有著悠久、豐富和自豪的歷史。從160年前日本貿易使團的到來，到19世紀華埠 的建立，每一個族裔、每一段經歷，都是美國成功故事的重要組成部分。

他特別提及華工修建鐵路、亞裔 在教育、醫療和科技等領域的成就，並表示應在公立學校的課程中，納入更多被忽視的亞太裔歷史與聲音。亞當斯也回顧了其任內推動農曆新年納入公校法定假日的立法成果，並重申打擊仇亞犯罪的決心，紐約是一座團結的城市，我們會繼續為亞太社區發聲，並提供必要資源支持其發展。」

市府表彰了五位對社區有傑出貢獻的亞太裔人士，其中包括三位華人，分別為谷歌企業架構師兼「美東體育會」(United East Athletics Association)資深義工Eric Poon、建築師Dezhang Fang，以及美國亞裔活動中心主席顏天怡(Tammy Nyan)。