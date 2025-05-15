學區委員會投票 家長批選舉嚴重失誤

紐約市學區委員會選舉已結束投票，然而，來自全市多個學區的家長紛紛指責教育局負責選務的家庭與社區參與辦公室「嚴重失職」。(本報檔案照)

紐約市學區 委員會(Community Education Councils, CEC)選舉已結束投票 ；然而，來自全市多個學區的家長近日紛紛指責教育局負責選務的家庭與社區參與辦公室(Family and Community Engagement, 簡稱FACE)「嚴重失職」，導致選舉過程混亂不堪，破壞家長對學校治理的信任。

每兩年，紐約市公立學校的家長都會投票選出32個CEC的成員，每個學委會由12名家長組成。今年的投票於4月25日開始，已於5月13日截止；華人居民較多的社區，如皇后區第26學區委員會、布碌崙 第20區等，都有不少華人家長參與選舉。

然而，今年的選舉從一開始就狀況頻出。投票開跑數小時後，教育局即因技術問題而緊急關閉系統11小時，投票進程受到干擾。更有家長發現，投過的票被系統消除，或候選人名單顯示混亂，如有的以姓氏在前、有的則以名字在前，造成混淆。

最嚴重的失誤之一發生在涵蓋華埠的曼哈頓第一學區，一位參選家長被遺漏在選票之外。當局在投票已進行一周後才發現此錯誤，FACE工作人員通知已完成投票的家長「需要重新投票」，引起不滿。

布碌崙第20區學委趙愷文本屆再度參選，感受到了因FACE制定選舉規則不力而產生的矛盾。他表示，自己與一些參選家長製作了電子海報，並發送到一些社媒平台或聊天群組裡；選舉規定，參選人不得為競選活動花費超過500元，趙愷文也因這份電子海報而遭到FACE郵件質詢，「問我們有沒有打印分發海報，花了多少錢等等」。

趙愷文認為，持不同教育觀念的家長就參選公平性而互相指責，根源來自FACE的失職；「參選規定寫得不清楚，就容易讓大家有不同的解讀，有人因此也會鑽空子，指責別人違規」。

目前，包括曼哈頓第一學區、布碌崙第20學區在內的三個委員會已起草決議，要求對FACE辦公室進行徹底改革甚至解散，並呼籲市府與州級民選官員介入整頓。