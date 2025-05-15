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亞洲玉石協會晚宴 李羅莎獲頒社區支柱獎

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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李羅莎(右四)近日會晤港務局警察局亞裔玉石協會，並將於6月13日在該協會年度晚宴中獲頒「社區支柱獎」。(李羅莎辦公室提供)
李羅莎(右四)近日會晤港務局警察局亞裔玉石協會，並將於6月13日在該協會年度晚宴中獲頒「社區支柱獎」。(李羅莎辦公室提供)

紐約州眾議員李羅莎(Nily Rozic)近日會晤港務局警察局(PAPD)亞裔玉石協會(Asian Jade Society)，李羅莎將於6月13日在該協會年度晚宴中獲頒「社區支柱獎」(Pillar of the Community Award)，表彰她長期以來對公共服務、社區賦權、為亞太裔發生等方面所作貢獻。

亞裔玉石協會是由港務局亞裔警員組成的組織，致力協助會員專業發展，並在執法機構內推動文化理解與交流，並支持亞裔執法人員的成長與發展。其每年舉辦的頒獎晚宴，旨在表彰對紐約市民安全與福祉有重要貢獻的人士。今年的晚宴將於曼哈頓華埠喜運來餐廳舉行。

李羅莎代表皇后區第25選區，為該選區歷史上第一位女性州眾議員、也是最年輕的女性議員。她表示，能獲得亞裔玉石協會的社區支柱獎感到十分榮幸。獎項代表共同努力的成果，將致力於打造更安全、更強韌的社區，並為所有人的正義與代表性發聲。

港務局警察工會主席Frank Conti及亞裔玉石協會會長Se Chao表示，李羅莎是社區的堅定盟友，持續社區發聲，很高興能表彰她對正義與社區賦權的堅持；李羅莎在任內推動多項措施，包括擴展語言服務、爭取反仇恨社區資源、強化執法人員仇恨犯罪應對訓練，並持續推動亞裔與移民社群的公平與正義等。

亞裔 眾議員 華埠

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