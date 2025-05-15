伊麗莎白街花園建案 市府或考慮更換地址

曼哈頓華埠附近的伊麗莎白街花園建案，第一副市長馬斯特羅正研究轉移至鄰近空地。(記者許君達╱攝影)

位於曼哈頓華埠 附近的伊麗莎白街花園(Elizabeth Street Garden)，在保留綠化和建造低收入 長者公寓之間存在法律爭議多年，但州高等法院已允許市府在該土地建造可負擔住房；然而，最新消息指，第一副市長馬斯特羅(Randy Mastro)正研究替代方案，將地址轉移至一處鄰近空地。

馬斯特羅上月甫上任即指示暫停花園改建計畫，表示需重新審視。原本，市長亞當斯 (Eric Adams)辦公室預計於4月啟動這項拖延多年的建案，為長者提供123戶穩租單位。此前，包括華埠市議員馬泰(Chris Marte)、州眾議員李榮恩在內的公眾人物反對建案，指可負擔住房不應犧牲公共空間。

據紐約「每日新聞」(Daily News)引述知情人報導，目前，馬斯特羅正考慮將此名為「海文綠園」(Haven Green)的項目，遷往下東城薩福克街(Suffolk St.)22號地段，該地點距伊麗莎白街花園約一哩，位於華人策劃協會(CPC)總部旁。

紀錄顯示，該處地段由市府擁有，原屬2013年市長彭博(Michael Bloomberg)任內公布的「艾塞克斯街綜合開發」(Essex Crossing)項目，並於當時保留作為未來興建幼兒園至八年級公立學校用地。

然而，該地塊的保留期限已於2023年到期，至今未見學校動工。教育建設局則指出，因區域入學人數下降，目前並無新校需求。

亞當斯市府發言人佛勒(William Fowler)並未對「每日新聞」否認馬斯特羅正在評估改址可能性，但表示目前尚未與負責承建的私人開發商洽談此事。他重申亞當斯仍支持「海文綠園」項目，同時也在持續尋找其他平價住宅興建地點，「單一地點無法解決整體住房危機，因此我們正評估本區及全市多處潛在開發基地。」

目前市府已指示包括市政廳、教育建設局、城市規畫局(DCP)及住房保護與發展局(HPD)等部門，共同研究薩福克街22號用地的可行性。消息人士指出，若亞當斯未能於今秋連任，預計2026年1月上任的新市長可能終止該案，這使得花園案必須在未來七個月內展開建設準備。

對此，則有華埠社區代表對計畫的反覆變化感到不滿，表示「這項計畫已經拖延多年，原本房屋早該建成，長者也應該已經搬進去了。」