林登坊延伸路段完工紓解大學點交通堵塞

市議員帕拉迪諾日前於大學點參加林登坊延伸計畫剪綵。(取自帕拉迪諾辦公室)

歷時逾十年的林登坊(Linden Place)延伸工程日前完工，市議員帕拉迪諾(Vickie Pala)與市交通局(DOT)、市經濟發展局(NYCEDC)等單位近日在大學點 (College Point)舉行剪綵儀式，宣告132街延伸段正式開放。該道路串聯20至23大道，將改善當地交通動線，並紓解社區多年來的壅塞問題。

新開通的132街延伸段全長0.7哩，屬於「大學點交通改善計畫」的最後階段，由市交通局主導，市經濟發展局與其他單位協力推進。道路自20大 道延伸至23大道，設有人行道、行道樹、路燈、交通號誌、水管、消防栓與升級排水系統，並將雨水引流至鄰近濕地。

市府指出，該路段將有助於提升大學點區內的交通流暢度，支援未來車流成長，亦可分散原本集中於130街與20大道的交通壓力。此前，市府已完成林登坊U型轉彎道、林登坊23至28大道 延伸工程，以及橫跨20至28大道、面積達12畝的濕地復育計畫，提升原法拉盛機場地區的交通與環境條件。

據了解，林登坊延伸計畫推動逾十年，期間多次因行政程序與土地使用問題延宕。社區居民與第七社委會長期要求市府打通林登坊，以改善上下班尖峰時段的瓶頸路段。

帕拉迪諾表示，自己從小在19選區成長，很清楚這條路對大學點居民的重要性。這項工程歷經多年，如今順利完工，是多個部門與社區共同努力的結果。市經濟發展局總裁兼執行長金博爾(Andrew Kimball)表示，132街延伸段配備了完善的街道設施，有助改善當地交通狀況。