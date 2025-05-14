5議員華埠座談 反對川普白卡與關稅政策
聯邦參議員舒默(Charles Schumer)近日與聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)及市議員馬泰(Christopher Marte)在曼哈頓華埠李氏公所舉行閉門座談，討論聯邦醫療補助(Medicaid)與關稅戰等政策給華人社區帶來的衝擊。
舒默指出，白卡改革與川普政府延續的高額關稅政策，將對依賴聯邦補助的小商業與低收入居民造成重大影響，「這些政策正打擊我們的經濟與民生，對亞裔社區尤其嚴重。」
李榮恩強調，川普與共和黨對亞裔的政策是一場「全面攻擊」，從對中國商品加徵懲罰性關稅，到將移民群體妖魔化。「我們不能讓這些破壞性的政治議程肆意蔓延。」
高德曼表示，川普的貿易戰持續影響華埠依賴中國進口的小商業，「我們不能讓共和黨為了富豪利益犧牲移民社區。」高德曼稱，他將在聯邦為華人社區發聲。卡范納則警告，共和黨推動的預算改革，恐使亞裔社區失去可負擔醫療、住房與其他基本資源，「這些政策不僅加劇社會分裂，更助長種族仇恨與經濟焦慮。」
據在美中兩國在日內瓦發布的聯合聲明，自14日起，雙方將暫時降低關稅90天。美國對中國商品的關稅將從145%降至30%，而中國對美國商品的關稅則從125%降至10% 。此舉或將為依賴美中貿易的小商業帶來短期緩解，但長期影響仍有待觀察。 ￼
此次會議亦有多個社區組織及代表參與，包括華埠共同發展機構、亞平會(AAFE)、王嘉廉社區醫療中心、小商家代表新金門超市、Yaya茶。中華公所主席朱超然、華埠共同發展機構行政總監陳作舟、紐約東華協會主席于金山、松柏大廈發展公司董事長伍文遂、民主黨65D區領袖李豔娟等多位社區領袖出席，並在座談中分享基層觀察與建議，呼籲民代繼續關注亞裔社區在當前政治氛圍下的處境。
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