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葛謨：勝選將叫停布碌崙86街遊民所 居民支持

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市長參選人葛謨(Andrew Cuomo)日前透過發言人表示，若勝選將會叫停布碌崙(布魯克林)86街2501號引發諸多爭議的遊民所工程。多數居民也表態，只要候選人承諾取消該計畫他們都願意支持，甚至自發製作支持海報釘上護欄。(記者馬璿╱攝影)
紐約市長參選人葛謨(Andrew Cuomo)日前透過發言人表示，若勝選將會叫停布碌崙(布魯克林)86街2501號引發諸多爭議的遊民所工程。多數居民也表態，只要候選人承諾取消該計畫他們都願意支持，甚至自發製作支持海報釘上護欄。(記者馬璿╱攝影)

紐約市長參選人葛謨(Andrew Cuomo)日前透過發言人表示，若勝選將會叫停布碌崙(布魯克林)86街2501號引發諸多爭議的遊民所工程。該址自2024年引爆示威潮後，至今仍有義工團隊駐守現場抗議，在市議員莊文怡為其背書前提下，多數居民表示，只要候選人承諾取消該計畫，他們都願意支持，甚至自發製作支持海報釘上護欄。

葛謨透過競選發言人日前證實，若勝選確定會終止該遊民所工程，表示「社區的聲音被亞當斯政府忽略且誤解。」他補充，市府應提供遊民所需的幫助與資源，但設址應更全面地考量，設在學校與老人中心旁並非合適選擇。

莊文怡表示，葛謨一直都在關注華社議題，並非社區領袖旁敲側擊才見機行事，過去將農曆春節列為國定假日的決議案也是有他的支持才能推動，她相信依葛謨的從政經驗，勢必能切實幫助華社。

市長亞當斯(Eric Adams)秘書對此則回應，目前25街一帶並無遊民所，稱葛謨的反對相當「偽善」，指出市府目標是幫助遊民穩定後轉入永久住房，但他們將會持續與社區溝通，傾聽與回應居民的需求。

在86街抗議的陳女士表示，開發商的動靜讓她如坐針氈，甚至「每天都在做惡夢。」她表示，無關黨派與聲望，只要承諾會取消遊民所的候選人，她都願意支持，「誰幫社區我就投誰。」

另一名居民楠哥表示，過去人們曾不太信任葛謨，但他願意在社區最在意的議題上當面向居民作出承諾，也是展現誠意的表現。大部分民眾並非政治狂熱者，只要候選人反對在社區建遊民所，民眾都會願意埋單。

義工之一的馬先生表示，莊文怡為社區的付出民眾都看在眼裡，她為發聲甚至不惜賠上自己的政治生涯，居民對她都十分感激。而支持葛謨一方面是基於莊文怡的背書，不過葛謨日前來到南布碌崙舉行閉門會議時，也曾和義工們承諾上任將會立刻喊停工程。反觀亞當斯選上後卻背棄社區，絕不會再支持他。

針對葛謨的表態，多數居民表示只要候選人承諾取消該計畫他們都願意支持，甚至自發製作...
針對葛謨的表態，多數居民表示只要候選人承諾取消該計畫他們都願意支持，甚至自發製作支持海報釘上護欄。(86街義工提供)

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