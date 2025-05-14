布碌崙首屆乒乓球「徽章之戰」頌揚亞裔急救員 將開賽

布碌崙第一屆「徽章之戰」乒乓球錦標賽17日開賽。(記者胡聲橋／攝影)

5月是亞太裔傳統月。隧道至高塔基金會(Tunnel to Towers Foundation)攜手城市公益聯合會(Urban United Association)和LiveOnNY，將於17日(周六)在布碌崙 (布魯克林)舉辦第一屆「徽章之戰」乒乓球錦標賽，頌揚制服英雄，尤其是亞裔 急救員。主辦機構於近日舉行記者會，呼籲各界人士共同參加活動。

城市公益聯合會會長陳文敏以及隧道至高塔基金會董事會成員陳子晉等人，於日前在布碌崙86街2402號舉行記者會。主辦方介紹，共有九個公共服務組織將派隊參賽，參賽隊分別來自亞裔玉石協會、紐約市 警察局亞裔玉石協會、紐約市消防局鳳凰協會、大都會運輸署(MTA)警察亞裔玉石協會、以及紐約市其他公共服務組織。

本次賽事將為乒乓球愛好者提供一個展現才華的平台，在比賽中增進交流，在交流中增進友誼。此外，消防局將進行消防安全及兒童安全意識演示，家長可以帶孩子參加親子活動。

隧道至高塔基金會董事馬奧尼說，舉辦這次錦標賽代表了不同急救人員的團結，以及對紀念犧牲者的共同承諾。乒乓球比賽在亞裔社區非常受歡迎，他希望通過這一活動讓亞裔社區和穿制服者有更多相互了解。

這次乒乓球賽的所有收益將用於支持隧道至高塔基金會的項目。該項目為代表殉職將士遺族的「金星家庭」(Gold Star Family)和陣亡急救員家庭提供無抵押貸款住房，為遭受災難性傷害的退伍軍人建造住宅，並支持九一一事件以來其它傷亡的服役人員。

此次比賽將於17日(周六)中午12時至晚8時，在布碌崙86街2402號舉行。主辦方鼓勵民眾積極參加這次活動。希望更多了解這次活動的居民可致電陳小姐，電話號碼是(917)807-3437。