紐約市躋身2025全美「最幸福」城市 全球排名第17位

「生活品質研究院近日發布2025年度的全球城市幸福指數榜單，紐約市躋身全美「最幸福」的城市。(記者曹馨元／攝影)

「生活品質研究院」(Institute for Quality of Life)近日發布2025年度的全球城市幸福指數(Happy City Index)，並將前200名按各領域打分；今年，紐約市 躋身全美「最幸福」的城市，也成為唯一位列前20名的美國城市。

總部位於英國倫敦的「生活品質研究院」分析各項「與居民生活品質和幸福感直接相關的指標」，並以此出具「幸福城市指數」報告；研究人員針對人民、治理、環境、經濟等六大「對幸福有直接影響」的領域進行評分。

在2025年度的報告中，紐約市位列全球最幸福城市第17位，總分達902分，較第一名丹麥首都哥本哈根(Copenhagen)低137分。在各項指標中，紐約的「治理」分數高居全球第一，在「交通便利度」上也排名第六。

報告指出，紐約市作為全球金融、文化與創新樞紐，其2024年預算超過2兆元，展現了其作為全美經濟引擎的實力。而在教育領域，紐約市擁有多所世界排名前50名的大學，具有強大的學術研究能量；其中，6.7%市民擁有碩士學位，教育支出占個人平均收入的26.7%。

同時，在科技方面，76%的居民具備基礎的數位技能，每1萬人平均產出十件專利，創新實力不俗。這也造就了紐約市濃厚的創業氛圍，每千人中就有228家企業；經濟發展向好之下，市民平均薪資也高出全國平均值12%。

而在平等、包容的展現上，紐約市府致力推動職場多元與共融，6%的在職者為身障人士，顯示其對平等機會的重視。目前，92%居民擁有醫療保險 ，市民平均壽命為77.7歲；精神健康亦受重視，約有23%成人接受心理照護。

交通方面，紐約市基礎設施龐大，每日通勤人口數以百萬計。綠色運輸占比達40%，並持續擴展永續交通方案。然而，目前僅30%的公共運具完全無障礙，顯示包容性仍有進步空間。

除紐約外，美國城市中僅有明尼亞波利斯(Minneapolis Lakers)位列第30名。