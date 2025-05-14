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皇后區大橋行人與單車分道 18日啟動

記者劉梓祁／紐約報導
市府宣布皇后區大橋人車分流，南外車道改為人行道，北外車道專供單車。(記者劉梓祁／攝影)
市府宣布皇后區大橋人車分流，南外車道改為人行道，北外車道專供單車。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市府13日宣布，將於18日(周日)起，實施長期延宕的皇后區大橋(Queensboro Bridge)行人與單車分道計畫，以解決存在多年的路權爭議與安全隱憂。

根據市交通局(DOT)公布的安排，目前行人與單車共用的大橋北側外側車道，將全面改為單車專用道；南側外側車道則將專供行人使用。市府表示，此舉旨在提升通行安全，並解決過去雙方共用12呎狹窄車道所引發的擁擠與危險。

早在前市長白思豪(Bill de Blasio)任內，市府即公布該項分道計畫，並曾在布碌崙(布魯克林)大橋上實施類似措施。然而，計畫在現任市長亞當斯(Eric Adams)上任後一度停滯，直至近日方才重新啟動。

市交通局亦於年初調整政策，允許輕便摩托車(Moped)在皇后區大橋行車道行駛，以進一步保障單車與行人的安全。市府數據顯示，皇后區大橋為東河(East River)上第二繁忙的單車通行橋梁，單在本周一即有超過7500人次騎行通過。

2024年迄今，該橋已累計達210萬次單車通行，遠高於2019年的120萬次。此前，交通安全倡議團體長期呼籲設置獨立人行道，指當前的混用設計導致擁擠風險，並引發與小型交通工具使用者的衝突。

市府發言人表示，市長亞當斯希望在完全掌握情況並確保交通不受重大影響後開放新路徑。亞當斯在聲明中表示，「這是一個擁有850萬居民、3500萬種看法的城市，我們聽取了各方聲音。」

皇后區大橋為東河第二繁忙的單車通行橋梁，單在本周一即有超過7500人次騎行通過。...
皇后區大橋為東河第二繁忙的單車通行橋梁，單在本周一即有超過7500人次騎行通過。(截自市交通局網站)

建於1909年的雙層皇后區大橋已有逾百年歷史。亞當斯強調該橋連結曼哈頓與皇后區，是市民日常通勤與欣賞天際線的重要通道。他說，「讓更多人選擇步行與騎乘，這是對市民生活的大提升。」

根據市交通局去年4月1日至10月31日進行的統計，東側橋梁的單車通行量連續四年創下新高。市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，將南側車道歸還行人有助於讓更多市民不必依賴汽車通勤。

皇后區大橋是近年來第三座獲得步行與單車設施擴建的東河與哈林河(Harlem River)橋梁，布魯克林大橋於2021年、華盛頓大橋(Washington Bridge)於2024年亦完成相關升級。

皇后區 亞當斯 布魯克林

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