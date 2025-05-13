孟昭文辦護照日 5月18日助申辦、更新 可付費拍證件照

孟昭文曾舉辦護照日活動，現場民眾大排長龍。(記者高雲兒／攝影)

為協助民眾在暑假前順利完成出國準備，國會眾議員孟昭文 將於18日(周日)在皇后區森林小丘(Forest Hills)舉辦今年首場護照 日活動，提供現場辦理護照申請與更新服務。

主辦單位表示，活動將採先到先辦方式進行，無需事前預約。郵政局工作人員將協助民眾填寫表格、收件辦理，並說明相關程序。申請對象包括首次申辦者、需更新護照者，以及為未成年子女辦理者。若未攜帶近6個月內的證件照，現場也提供拍照服務，需另付費用。

民眾應依個別狀況準備身分與國籍證明、現有護照、改名證明或監護人相關文件，並以信用卡、支票或匯票支付申辦費用。詳細申請條件與費用可至國務院 官網查詢，現場亦有人員協助解說。

2023年全美護照申請一度積壓嚴重，標準處理時間高達13周。孟昭文於國會聽證會上質詢時任國務卿布林肯(Antony Blinken)，要求加速處理，並持續施壓國務院改善流程。如今標準處理時間已縮短為4至6周，加急申請最快2至3周即可取得。

此次活動由孟昭文與州參議員艾達博(Joseph Addabbo)、康莫利(Leroy Comrie)，州眾議員海維斯(Andrew Hevesi)及市議員舒曼琳(Lynn Schulman)聯合主辦。

此次護照日活動將於18日上午9時至下午2時在森林小丘郵局，地址106-28 Queens Boulevard舉行，歡迎有需要的民眾攜帶相關資料前往現場辦理。