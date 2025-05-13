攀爬、跨障礙…斯巴達戶外健身賽將舉行 亞裔戰隊集結

由美國亞裔運動協會與精英健身共同主辦的「斯巴達亞裔戰隊集結號」新聞發布會近日舉行，宣布斯巴達亞裔戰隊的組建計畫。(主辦方提供)

由美國亞裔 運動協會與精英健身共同主辦的「斯巴達亞裔戰隊集結號」新聞發布會近日舉行，正式宣布斯巴達亞裔戰隊的組建計畫，並介紹相關參賽與訓練安排。

出席當日活動的包括州長辦公室亞裔事務主任馬肖恩(Shawn Ma)、市長辦公室社區事務處副處長顧雅明等、紐約州參議員 劉醇逸辦公室副幕僚長Shiang Liu、美國亞裔運動協會理事費利赫(Neil Frielich)、精英健身與精英青少年體育學院創辦人曹新麗等人。

主辦方表示，戰隊的組建旨在鼓勵亞裔群體參與體育活動，推動社區健康意識，並為將於2025年在紐約貝賽爾伍茲(Bethel Woods)舉行的「三州斯巴達賽事」(Tri-State Spartan)提前展開準備。

曹新麗回顧了精英健身的發展歷程，並指出透過戰隊計畫，希望吸引更多亞裔民眾參與戶外挑戰，強化身體素質與團隊合作精神，也擴展亞裔在體育領域的參與度與可見度。

費利赫則表示，體育活動除了促進健康，亦有助於社區凝聚力的提升。他認為斯巴達賽事強調體能與協作，亞裔戰隊的成立可為社區成員提供新的嘗試平台，並分享了其個人參賽經驗。

活動現場安排了迷你斯巴達挑戰賽展示，由部分備賽選手於模擬賽道進行攀爬、跨障礙等項目，呈現日常訓練成果。互動環節亦邀請來賓參與，讓公眾初步體驗斯巴達賽事的形式。

據介紹，精英健身自兩個月前已展開賽前訓練，涵蓋成人組與兒童組選手，內容包括體能訓練、障礙技巧與團隊協作等，由專業教練團隊指導，確保選手做好賽前準備。