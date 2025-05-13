紐約市爆5命案 暴力犯罪升溫

在剛剛過去的周末中，紐約市接連發生五起命案，其中三人死於刺傷，兩人死於槍擊。圖片為示意圖。(美聯社)

在剛剛過去的周末中，紐約市接連發生五起命案，遍及曼哈頓、布朗士 、皇后區與布碌崙 (布魯克林)；其中三人死於刺傷，兩人死於槍擊，一名死者更是在大都會運輸署(MTA )的接駁巴士上被刺身亡。警方於12日表示，僅一案已有嫌犯被逮捕，其餘案件仍在調查中。

根據紐約市警(NYPD)資料，五起命案於不同時段發生，首宗案件發生在9日晚8時49分左右，地點為鄰近曼哈頓華埠的史密斯社區(Alfred E. Smith Houses)，由市房屋管理局(NYCHA)所管理。警方表示，一名35歲男子胸部中彈，送往表維醫院(Bellevue Hospital)後不治，目前尚無嫌疑人與動機線索。

第二起則發生在布朗士莫特黑文(Mott Haven)，時間為10日晚約8時30分，一名30歲男子在威利斯大道(Willis Ave)遭槍擊身亡，另有一名42歲女子受傷。在送醫後，男子不治，女子傷勢穩定；警方尚未公布兇嫌或作案動機。在幾乎同一時間，皇后區北可樂娜(North Corona)34大道與96街處發生持刀攻擊案，一名32歲男子身中多刀，送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)搶救後不治。同樣，警方尚未鎖定嫌犯。

而11日下午約1時50分，一名41歲男子在位於布碌崙(布魯克林)柏樹山(Cypress Hill)的J90接駁巴士上遭刺腹部，導致重傷，送醫後宣告不治；據悉，死者曾與另一男子發生爭執。由於事發地點為MTA替代J線列車的臨時接駁巴士，MTA僅表示調查由警方負責。

當天傍晚近6時，警方在布朗士區的福特漢車站(Fordham North)處理另一樁持刀命案，一名31歲男子腹部多處刀傷，送醫後身亡。目前，警方已逮捕一名20歲的嫌犯，並依謀殺、過失殺人與持有武器等罪名起訴。警方稱兩人曾發生爭執，但仍在釐清具體作案動機。

儘管血案頻傳，但市警數據指，全市本年度截至5月4日的凶殺案數量仍比去年同期下降近27%。不過，專家指出，隨著氣溫升高、人群外出聚集頻率增加，暴力犯罪亦有升高趨勢。