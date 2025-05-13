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紐約學校全天手機禁令今秋實施 家長回應

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約州近日通過全州性學生手機禁令，要求公立與特許學校自2025年秋季的新學年起，全面禁止學生於上學期間使用具備網路功能的電子設備。(美聯社)
紐約州近日通過全州性學生手機禁令，要求公立與特許學校自2025年秋季的新學年起，全面禁止學生於上學期間使用具備網路功能的電子設備。(美聯社)

在醞釀約一年後，紐約州近日通過全州性學生手機禁令，要求公立與特許學校自2025年秋季的新學年起，全面禁止學生於上學期間使用具備網路功能的電子設備；在日前發布的預算案中，州府已編列1350萬美元協助各地學區執行禁令。

校園手機禁令是州長霍楚(Kathy Hochul)與州議會在預算協商中達成的一部分，各學區須於今年8月前制定具體實施細則，包括手機收存方式及經費來源等。禁令將實施「上課鈴響到放學鈴響」(Bell-to-Bell)的全天限制。州長霍楚強調，禁止學生於課堂以外，如午餐、走廊及自修時間使用手機，是本政策的核心目的。

而在經費方面，州府已擬撥款1350萬元協助各地學區執行禁令。但根據市府預估，僅收納袋成本就可能高達2500萬元，若另需增加人力支援，對財政壓力不小。

目前，紐約市內已有不少學校採用Yondr公司生產的磁扣手機收納袋，學生入校後將手機封存，放學時再由校方解鎖。也有學校使用置物櫃或收納箱。

對於紐約市部分實行開放式午餐制度、允許學生外出用餐的學校，州府表示學生在外出期間可領回手機。同時，州府也指出，因患病需手機監控健康、IEP特殊教育計畫中有手機使用需求，或需用手機翻譯、照顧家庭成員與處理緊急狀況的學生，皆可申請豁免。

至於執行與處罰的方式，各學區則被要求自行制定計畫，但不得因違反手機禁令而單獨將學生停學，並需監測是否出現執行標準不一、對特定族群學生影響過重等情況。霍楚也強調，學校必須提供家長聯繫管道，以便家長在緊急情況下與子女取得聯絡。

家中有兩位初高中學生的朱女士表示，她在總體方向上支持手機禁令所要達成的目標，但也擔心由各校指定執行細則的策略會讓計畫的實施更加複雜；「申請豁免的程序、緊急聯繫機制，這都是需要花費時間和人力的，而且道高一尺魔高一丈，小孩真的想要用手機，肯定能找出漏洞。」

學區 霍楚 紐約市

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