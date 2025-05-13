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5年釀5死逾40重傷 康杜大道啟動改造

記者尤昱程╱紐約報導
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康杜大道為貨運前往JFK機場的重要聯繫幹道。(市交通局)
康杜大道為貨運前往JFK機場的重要聯繫幹道。(市交通局)

為改善布碌崙(布魯克林)與皇后區交界地區的交通安全，市交通局將於6月展開首輪社區公聽會，研擬改造康杜大道(Conduit Boulevard╱Avenue)，這條三哩長的主幹道過去在五年間，就有五人死亡、超過40人重傷，為全市事故最頻繁的街道之一。

康杜大道位於大西洋大道站(Atlantic Ave.)與萊福茲大道(Lefferts Blvd.)之間，名稱來自19世紀末期沿線地下鋪設的輸水管線(water conduit)，原為將長島水源引至布碌崙的基礎設施。

1930年代，市府為配合汽車化發展，將其拓寬為雙向快車道，並規畫於中央建造高架高速公路，最終計畫流產，留下大片未使用的中央綠地。今日康杜大道中央的寬廣隔離帶長達61畝，相當於46座美式足球場，卻未有效整合為公共空間，反而成為社區之間的隔閡。

市交通局表示，這段道路目前缺乏完整人行設施，整條路段僅有15處紅綠燈行人穿越點。部分居民為求方便，沿中央隔離帶踩出未鋪裝小徑，而沿線測速相機更記錄到全市最多的超速違規，顯示過往設計已無法應對今日的交通需求與安全標準。

市府近年雖已在部分區段降低限速、新增紅綠燈與人行道，並設置先行起步號誌(Leading Pedestrian Intervals)，但整體規畫仍不足以保障居民安全。此次改造計畫將以社區參與為核心，透過公聽會與線上平台蒐集意見，重新構思街道功能與空間配置。

康杜大道不僅是布碌崙與皇后區之間的重要聯繫幹道，也是貨運前往JFK機場的關鍵通道，鄰近區域更有29所學校。市交通局指出，此次改造將平衡運輸功能與居民通行安全，並優先改善通學與步行需求。

首場社區公聽會將於6月10日(周二)晚間7時至8時半，在皇后區歐松公園(Ozone Park)的202中學(Robert H. Goddard JHS 202)舉行，地址138-30 Lafayette St.；6月12日(周四)晚間7時至8時半則將舉辦線上會議，兩場均開放民眾註冊參與並提出意見，註冊網址https://reurl.cc/8D72ER。

為降低布碌崙與皇后區交界地區康杜大道的交通事故率，市府將啟動改造計畫。(市交通局...
為降低布碌崙與皇后區交界地區康杜大道的交通事故率，市府將啟動改造計畫。(市交通局提供)

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