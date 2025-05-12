佛誕、母親節與慈濟日合一 祈願社區平安

浴佛現場由慈濟師父帶領信眾進行儀式。(記者尤昱程╱攝影)

佛教慈濟 基金會美國紐約分會11日在皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Playground)舉辦「佛誕節‧母親節 ‧全球慈濟日」三節合一慶典，約有300名民眾與志工參與，在浴佛儀式與親子 園遊會中，共同表達對佛恩、親恩與眾生恩的感念，並祈願人心淨化、社會祥和。

慈濟紐約分會執行長蘇煜升表示，「三節合一」分別象徵佛誕節帶來的智慧啟發、母親節對生命的感恩，以及慈濟日代表的濟世精神。

他說，今年為慈濟創辦第59周年，活動希望傳遞感恩、尊親與報恩的理念，啟發大眾行善利他，「感謝佛陀給我們智慧，母親給我們生命，眾生讓我們有機會實踐菩薩道。」

活動主持人則在儀式中帶領民眾合掌禮敬諸佛，並進行「獻燈燭、獻花香、獻香湯」等儀式，在靜謐肅穆的氣氛中，讚揚佛法真善美，也期盼透過誦願祈福，為社區帶來心靈安定與善的循環。儀式中並由法師帶領大眾，以香湯灌佛身、淨化自心，傳達「以佛心為己心」的精神。

當天活動除宗教儀式外，也設有素食餐點與親子園遊會，讓家庭能共同參與，體驗敬佛、敬親與敬眾的精神價值。多位慈少班青少年志工則提供導引，分享慈濟如何將佛法實踐於日常，並鼓勵大眾孝親報恩，參與社區服務。

慈濟表示，「三節合一」已成為全球慈濟人每年5月第二個星期日的重要慶典，希望透過浴佛、表演與互動活動，凝聚善念、發揮社區關懷，並向所有母親與長者致敬。