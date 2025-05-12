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鐵路華工紀念日送州議會 民代邀5╱14日赴州府

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市議會日前拍板通過5月10日為鐵路華工紀念日，該案也在州議會提出，將於14日在奧伯尼舉行鐵路華工特展。為此，多位民選官員與社區領袖於布碌崙舉行記者會，邀請民眾前往參與。(記者馬璿╱攝影)
紐約市議會日前拍板通過5月10日為鐵路華工紀念日，該案也在州議會提出，將於14日在奧伯尼舉行鐵路華工特展。為此，多位民選官員與社區領袖於布碌崙舉行記者會，邀請民眾前往參與。(記者馬璿╱攝影)

紐約市議會日前拍板通過5月10日為鐵路華工紀念日，該案也在州議會提出，並將於14日在州府奧伯尼(Albany)舉行鐵路華工特展。多位民選官員與社區領袖近日於布碌崙(布魯克林)舉行記者會，除肯定此案，也邀請民眾14日(周三)上午搭乘巴士，前往州府共同慶祝。

參議員劉醇逸(John Liu)提出第J958號決議案，並將於14日歡迎橫貫鐵路華工後代蒞臨州議會，表彰其先祖對紐約州與美國的貢獻。該案已送參議會財政委員會審議，尚未正式通過。決議緣起1869年5月10日鐵路完工，當時大量華工參與，但歷經危險、低薪與欺凌的他們卻不被允許出現在通車典禮合影中。即便貢獻重大，後續「排華法案」也使許多華工家屬無法來美見證歷史。

州參議員寇頓(William Colton)表示，華工冒生命危險連接東西岸，卻未獲應有認可。所幸許多後代努力尋根，他盼透過決議與州府活動，讓人們共同慶祝文化、節日，強化社區。

州眾議員李榮恩(Grace Lee)表示，華工曾被歷史抹去，他們的付出是鐵路得以建成的關鍵。所幸華裔攝影師李揚國(Corky Lee)於2014年找回華工後代，重現典禮合影，彌補遺憾。她呼籲民眾到州議會，一同慶祝亞裔貢獻。

市議員莊文怡表示，移民歷史就是美國歷史。她常收到民眾詢問是否應擔心回國探親遭盤查，但她認為移民故事應被尊重，美國是由移民組成，沒人該害怕出入境。當日大都會運輸署(MTA)華聯會會長劉凱文、班森賀華人社區服務中心會長羅添福、紐約廣府人總會會長羅少領、海灣大道商會會長李志波等社區代表也參與記者會。

羅少領表示，將於14日組織一至兩輛巴士前往奧伯尼，早上7時在布碌崙8大道與66街交界的愛立信公園(Leif Ericson Park)出發。每輛巴士可容納57人，有意前往民眾可致電(917)337-9114報名。

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