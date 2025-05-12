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布碌崙社區組織 「團結」慶祝亞裔傳統月

記者馬璿╱紐約報導
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在活動中獲表彰的105小學校長陳雪莉表示，擔任校長逾20年她仍熱愛工作，深感教育下一代極具意義，感謝家長、學生與社區的支持。(記者馬璿╱攝影)
在活動中獲表彰的105小學校長陳雪莉表示，擔任校長逾20年她仍熱愛工作，深感教育下一代極具意義，感謝家長、學生與社區的支持。(記者馬璿╱攝影)

為歡慶亞太裔傳統月，布碌崙(布魯克林)20個社區組織日前以「慶祝團結，擁抱多樣性」為題，在布碌崙第105小學舉行慶典。除表彰四位傑出亞太裔人士，也邀請多族裔舞者演出。5月同為身心健康意識月，活動邀請醫師分享移民二代心路歷程，鼓勵民眾在慶祝身分認同時，更關注情緒。

在活動中獲表彰的布碌崙第105小學校長陳雪莉(Shirley Chen)表示，擔任校長逾20年她仍熱愛工作，深感教育下一代極具意義，感謝家長、學生與社區的支持。印尼裔律師Priscillia Sundah Suntoso、泰裔倡議人士Juttana Rimreartwate(Moo Nabon)、菲律賓裔表演藝術家Diane Camino則表示，出身影響其觀點，盼透過倡議提升社會對亞太裔權益的關注。

台灣舞蹈家高嘉瑩、Anuruck泰國舞蹈團、菲律賓傳統舞蹈者Kinding Sindaw分別帶來表演。高嘉瑩表示，舞碼探索東西方文化、時間與身分認同交錯，展現人與不同社會景況的關係。而為提倡身心健康認知，醫師Dana Wang分享作為移民二代的經歷，提到父母經營餐館無法兼顧照顧，盼以精神科醫師視角與華社家長分享心理健康重要性。

民選官員包括州參議員劉醇逸(John Liu)，州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳(Lester Chang)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)到場祝賀，州眾議長希士提(Carl Heastie)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)等人代表，也出席致詞。

活動由松柏之家社區服務中心、華人策劃協會、華人聯合協會、華人社區服務中心、紐約親子互助會、紐約同心會、海灣大道商會、美亞共同促進會、美國亞裔房地產協會、班森賀華人社區服務中心等組織共同舉辦。

為歡慶亞太裔傳統月，布碌崙(布魯克林)20個社區組織以「慶祝團結，擁抱多樣性」為...
為歡慶亞太裔傳統月，布碌崙(布魯克林)20個社區組織以「慶祝團結，擁抱多樣性」為題，在第105小學舉行慶典。(新邑睿文化傳媒提供)
台灣舞蹈家高嘉瑩表示，她的舞碼探索東西方文化、時間與身分認同交錯，展現人與不同社...
台灣舞蹈家高嘉瑩表示，她的舞碼探索東西方文化、時間與身分認同交錯，展現人與不同社會景況的關係。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 華人 眾議員

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