曼哈頓華埠羅斯福公園多處發現針頭 社區促官員正視

羅斯福公園聯盟10日在曼哈頓華埠的公園清掃時，發現多個棄置的注射針頭，希望華埠民選官員能為此給予重視，保護孩童、長者的安全及公共衛生。(記者劉梓祁／攝影)

羅斯福公園聯盟(SDR Park Alliance)10日在曼哈頓華埠 的公園內舉辦月度清潔行動，並表示有志願者曾在遊樂場及草坪邊緣多處，發現棄置的注射針頭，希望華埠民選官員給予重視，保護孩童、長者的安全及公共衛生。

公園聯盟共同創始人李翠珊(Susan Lee)說，此公園鄰近華埠中心區，平日吸引不少家庭前來遊憩，但隨著夜間流浪者及藥物濫用者增多，公園衛生狀況每況愈下。據她介紹，聯盟成立於2022年，每月組織數十位志願者，在內院種花除草和清理垃圾，並透過州府的「中心區復興計畫」(DRI)獲得超過300萬元資金。

李翠珊表示，常有志願者在草叢、長椅夾縫中，甚至兒童滑梯和沙池附近，發現使用過的針頭，「我們的清潔行動緊接在市公園局(NYC Parks)清理之後，但每次仍能撿到八、九根廢棄針頭，很可能都是毒品使用者遺棄。」

在過往，羅斯福公園的治安問題已長期遭居民詬病，因常在入夜後有遊民 進駐，且長期存在毒品交易和吸食現象。市警華埠五分局也已多次加強執法，並在3月繳獲大量的可卡因等毒品和現金，當時，警員利用望遠鏡偵查毒品交易情況，最終獲得證據抓捕。

盡管如此，李翠珊仍認為華埠民選官員未給予足夠的重視，希望市議員馬泰(Chris Marte)等人傾聽民眾呼聲，為公園爭取足夠的安全、清潔和維護等方面的資源支持。她說，華埠住房大多老舊且面積狹小，因此羅斯福公園已是居民仰賴的「大客廳」，是親子互動與放鬆身心的場所。

市警統計顯示，在本年第一季度中，羅斯福公園未有發生任何搶劫、重罪襲擊、入室盜竊、重竊、汽車竊盜或強暴案件。去年11月，一位80歲的華婦在公園旁遭到醉酒男子強行推倒並性侵，後來的調查證實嫌犯為非法移民 。