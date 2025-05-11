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紐約州首位亞裔女法官陳翠芳追思會 5╱24舉行

記者高雲兒╱紐約報導
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為追念她對司法體系和亞裔社區的深遠貢獻，多個亞裔團體宣布將於本月24日舉辦陳翠芳追思會，公開邀請社區人士參與，一同緬懷這位法律界的開路先鋒。(記者高雲兒╱攝影)
為追念她對司法體系和亞裔社區的深遠貢獻，多個亞裔團體宣布將於本月24日舉辦陳翠芳追思會，公開邀請社區人士參與，一同緬懷這位法律界的開路先鋒。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州首位亞裔女法官陳翠芳(Dorothy Chin Brandt)於1月辭世，享年79歲。為追念她對司法體系和亞裔社區的深遠貢獻，多個亞裔團體宣布將於本月24日舉辦陳翠芳追思會，公開邀請社區人士參與，一同緬懷這位法律界的開路先鋒。

陳翠芳祖籍廣東台山，1946年出生於皇后區，她於1967年獲得芝加哥大學學士學位，1974年取得布碌崙(布魯克林)法學院的法學士與碩士學位，1975年畢業於哈佛法學院，隨後擔任哈佛法學院助理教授，後進入律師事務所從事實務工作。1987年，她當選為紐約州歷史上首位亞裔女性法官，先後擔任民事法庭與刑事法庭法官，2001年起，她擔任州高等法院代理法官，直至2017年退休，司法生涯長達30年。

除法律專業外，陳翠芳亦長期參與社區服務，曾在紐約市政府華員會、華人選民協會等組織擔任志工，關心亞裔參政與族裔平權。她始終意識到自己身為亞裔女性在司法界的特殊地位，並視此為使命，用實際行動鼓勵年輕人投身法律與公共事務。

追思會的籌備情況於近期公布，多個亞裔社區組織在法拉盛舉行新聞發布會，說明活動安排並分享陳翠芳的生平與影響。出席的代表包括，美華協會紐約分會前會長及顧問委員會主席鄭向元、美華協會顧問委員會成員及聯合國全球和平發展基金會代表楊愛倫、美華協會前會長樂啟光、紐約市政府華員會副會長黎潔瀅、美華協會紐約分會會長李芷晴、紐約亞裔律師協會執行總監陳家揚，以及美國華裔婦女協進會副會長謝嘉燕。他們回顧陳翠芳數十年如一日致力司法公正與服務民眾的堅持，也表達對她辭世的深切哀悼。

陳翠芳追思會將於24日(周六)中午12時至下午2時，在皇后區法拉盛41大道的啟揚社區中心舉行。主辦單位誠摯邀請各界人士參與，緬懷她對司法與社區的無私奉獻。有意參加者可短訊報名(646)610-3192。

為追念她對司法體系和亞裔社區的深遠貢獻，多個亞裔團體宣布將於本月24日舉辦陳翠芳...
為追念她對司法體系和亞裔社區的深遠貢獻，多個亞裔團體宣布將於本月24日舉辦陳翠芳追思會，公開邀請社區人士參與，一同緬懷這位法律界的開路先鋒。(記者高雲兒╱攝影)

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