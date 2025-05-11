我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬元

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

中華美食節華埠開鑼 人潮爆滿

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張雪青認為，這不僅僅是一場美食節，更是華埠復興的重要契機。(記者范航瑜╱攝影)
張雪青認為，這不僅僅是一場美食節，更是華埠復興的重要契機。(記者范航瑜╱攝影)

「中華美食節」10日在曼哈頓華埠勿街(Mott St)登場，美食林立吸引大量食客前來體驗。主辦方表示，希望能通過中華美食為載體，打造全民參與的「文化盛宴」。

當天活動盛況超過預期。與去年在披露街(Pell St.)不同，今年的活動則移至勿街(Mott St.)舉辦，空間更大，為更多商家和食客參與提供了空間。來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟悉中式小吃，還有章魚燒、越南咖啡等異國美味，為現場增添多元文化色彩。活動同時還安排街頭音樂、民俗舞蹈與等互動活動。

來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟...
來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟悉中式小吃，還有章魚燒、越南咖啡等異國美味。(記者范航瑜╱攝影)
來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟...
來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟悉中式小吃，還有章魚燒、越南咖啡等異國美味。(記者范航瑜╱攝影)
來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟...
來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟悉中式小吃，還有章魚燒、越南咖啡等異國美味。(記者范航瑜╱攝影)
「中華美食節」10日在曼哈頓華埠勿街(Mott St)登場，美食林立吸引大量食客...
「中華美食節」10日在曼哈頓華埠勿街(Mott St)登場，美食林立吸引大量食客前來體驗。(記者范航瑜╱攝影)

排隊買臭豆腐的張小姐表示，在紐約工作生活，能體驗到全球美食，但像臭豆腐這樣有些「小眾」的風味卻難以尋覓。在社群媒體上看到美食節介紹後，她便立刻與朋友相約前來，「沒想到這麼熱鬧，剛好今天天氣也特別好。很多平常在餐廳裡才吃得到的東西今天都可以邊走邊吃，有一種小時候過節參加廟會的感覺。」

來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟...
來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟悉中式小吃，還有章魚燒、越南咖啡等異國美味。(記者范航瑜╱攝影)

美食節創辦人張雪青表示，美食節旨在協助本地小商家品牌推廣，也希望藉由美食作為文化橋梁，讓更多人走進華埠、了解中華文化。由於空間有限，活動上的攤位都是商家自主報名。活動預告發布後便收到大量商家的諮詢與參與申請，一些餐飲商戶更是為了本次活動，特別開發新菜品。

張雪青認為，這不僅僅是一場美食節，更是華埠復興的重要契機，「愈來愈多的美食愛好者因美食節走進華埠，不少商家也紛紛看好契機，陸續進駐街區，不僅為本地社區注入了新活力，也促進了中華美食的傳播與交流。」

「中華美食節」10日在曼哈頓華埠勿街(Mott St)登場，美食林立吸引大量食客...
「中華美食節」10日在曼哈頓華埠勿街(Mott St)登場，美食林立吸引大量食客前來體驗。(記者范航瑜╱攝影)
來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟...
來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟悉中式小吃，還有章魚燒、越南咖啡等異國美味。(記者范航瑜╱攝影)

華埠 越南 社群媒體

上一則

華美協進社美食品鑒 從一碗牛肉麵探討中華美食

下一則

曼哈頓華埠政府樓傳槍響 35歲男子中彈身亡
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

第二屆華埠故事講述節 回顧社區往事

第二屆華埠故事講述節 回顧社區往事
亞太月金山華埠夜市熱鬧回歸 湧萬人擠爆

亞太月金山華埠夜市熱鬧回歸 湧萬人擠爆
紐約客談╱疫後返工潮 華埠商家打強心針

紐約客談╱疫後返工潮 華埠商家打強心針
葛謨訪華埠 稱堵車費實施不合時宜

葛謨訪華埠 稱堵車費實施不合時宜

熱門新聞

皇后區凱辛納走廊公園，近日再次發生駭人暴力事件。兩名華裔少女在放學後遭一群青少年引誘至公園內偏僻樹林，並在無法逃脫的情況下遭多人持鐵棒輪番毆打長達兩小時。(記者高雲兒／攝影)

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

2025-05-06 18:49
周女士到亞總會求助，講述自己買車被騙的經過。(記者胡聲橋╱攝影)

華人騙華人...以為買到新車其實有鬼 她被騙走2萬7000元

2025-05-05 19:40
作為2025年紐約州情咨文提案之一，霍楚去年年底提出全州首個通膨退稅計畫。圖為霍楚5日訪問紐約州家庭。(取自州長辦公室)

你有資格嗎？ 紐約820萬人將獲「通脹退稅」每家最多400元

2025-05-07 18:24
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2日在第14國會選區里民大會。(記者王若馨/攝影)

歐凱秀嗆霍曼「你敢抓我？」 卻遭挺巴者罵「騙子」

2025-05-03 18:59
Mary的頭部、內臟與四肢均有受傷，雖無生命危險，但心理創傷嚴重，至今難以開口談話。(受害者家屬提供)

掐頸、剃髮…2華裔少女在皇后區公園遭15人暴力圍毆

2025-05-07 02:30
紐約市將為全市500家位於高犯罪率地區的街角雜貨店(bodega)安裝緊急警報按鈕，以確保員工在遭遇危險時能以最快速度聯繫紐約市警。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市500家雜貨店裝「隱形盾」 可緊急呼叫NYPD

2025-05-05 06:38

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼