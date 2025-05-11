中華美食節華埠開鑼 人潮爆滿

張雪青認為，這不僅僅是一場美食節，更是華埠復興的重要契機。(記者范航瑜╱攝影)

「中華美食節」10日在曼哈頓華埠 勿街(Mott St)登場，美食林立吸引大量食客前來體驗。主辦方表示，希望能通過中華美食為載體，打造全民參與的「文化盛宴」。

當天活動盛況超過預期。與去年在披露街(Pell St.)不同，今年的活動則移至勿街(Mott St.)舉辦，空間更大，為更多商家和食客參與提供了空間。來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟悉中式小吃，還有章魚燒、越南 咖啡等異國美味，為現場增添多元文化色彩。活動同時還安排街頭音樂、民俗舞蹈與等互動活動。

來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟悉中式小吃，還有章魚燒、越南咖啡等異國美味。(記者范航瑜╱攝影) 來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟悉中式小吃，還有章魚燒、越南咖啡等異國美味。(記者范航瑜╱攝影) 來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟悉中式小吃，還有章魚燒、越南咖啡等異國美味。(記者范航瑜╱攝影) 「中華美食節」10日在曼哈頓華埠勿街(Mott St)登場，美食林立吸引大量食客前來體驗。(記者范航瑜╱攝影)

排隊買臭豆腐的張小姐表示，在紐約工作生活，能體驗到全球美食，但像臭豆腐這樣有些「小眾」的風味卻難以尋覓。在社群媒體 上看到美食節介紹後，她便立刻與朋友相約前來，「沒想到這麼熱鬧，剛好今天天氣也特別好。很多平常在餐廳裡才吃得到的東西今天都可以邊走邊吃，有一種小時候過節參加廟會的感覺。」 來自紐約各地的民眾在煙火氣十足的街道中穿梭，品嚐冰糖葫蘆、臭豆腐、鍋盔、烤翅等熟悉中式小吃，還有章魚燒、越南咖啡等異國美味。(記者范航瑜╱攝影)

美食節創辦人張雪青表示，美食節旨在協助本地小商家品牌推廣，也希望藉由美食作為文化橋梁，讓更多人走進華埠、了解中華文化。由於空間有限，活動上的攤位都是商家自主報名。活動預告發布後便收到大量商家的諮詢與參與申請，一些餐飲商戶更是為了本次活動，特別開發新菜品。