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華美協進社美食品鑒 從一碗牛肉麵探討中華美食

記者曹馨元╱紐約報導
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華美協進社近期開展中華美食品鑒活動，透過一碗手工牛肉麵的歷史，回溯華人飲食文化對世界的影響。(記者曹馨元╱攝影)
華美協進社近期開展中華美食品鑒活動，透過一碗手工牛肉麵的歷史，回溯華人飲食文化對世界的影響。(記者曹馨元╱攝影)

華美協進社(China Institute)近期開展中華美食品鑒活動，透過一碗手工牛肉麵的歷史，回溯華人飲食文化對世界的影響；席間，上百位觀眾就中餐的國際地位、蘭州拉麵與台灣牛肉麵異同等話題提問交流，並在座談會後共同品嚐來自「何家麵店」的手工牛肉麵。

參與對談的紐約亨特學院亞裔研究助理教授郭文(Chris M. Kwok)表示，自己在法拉盛長大，對中餐的印象就是方便快捷，與高檔料理相去甚遠，「中餐就是快、好，吃完就走」。郭文回憶道，當時，爸爸告訴他「中餐是全世界最偉大的菜系」，他還覺得難以置信，「但是如今我明白，海外中餐之所以與低檔掛勾，是因為中餐最初因華人勞工而起，以便宜、便捷為上。」

華美協進社聯合主席靳羽西也表示，中餐無論從影響力或價值上，都有些被低估了，「我採訪傳奇名廚比爾德(James Beard)時問他，全世界最重要的三個菜系是什麼，他說，中餐、中餐、還是中餐。」

兩人的對話中也提及，隨著華人移民飄洋過海，他們將中餐元素帶入各地飲食習慣中。常住夏威夷的靳羽西指出，著名的夏威夷蓋飯(Poke)就是受中餐影響，才加入了更多如芝麻油、醬油等調味。郭文也提到，番茄醬的英文Ketchup就來源於閩南語「膎汁」，原指發酵類海鮮調味料。

至於手工牛肉麵，郭文也認為，蘭州、台灣兩地的牛肉麵分別與絲綢之路、海上絲綢之路淵源頗深，是真正「濃縮在一個碗裡的歷史」。一碗品質上乘的牛肉麵需要熬煮超過10小時的骨湯，並取用一頭牛身上的兩小條的金錢腱；「何家麵店(Ho Foods)」創始人何瑞運(Richard Ho)表示，雖然成本因此水漲船高，但也相信人們會願意為了品質買單。

據悉，華美協進社日後會帶來更多中華美食活動，通過「每個活動一道菜」的方式，細細講述華人飲食文化的寶貴歷史。

華人 夏威夷 亞裔

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