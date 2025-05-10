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劉醇逸頒帝國獎 表彰法拉盛、貝賽8傑出小商家

記者高雲兒╱紐約報導
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為慶祝全國小商業周，紐約州參議員劉醇逸(中)近日向皇后區東北部八家在地企業，頒發「紐約州帝國獎」，其中大部分為華人業者。(記者高雲兒╱攝影)
為慶祝全國小商業周，紐約州參議員劉醇逸(中)近日向皇后區東北部八家在地企業，頒發「紐約州帝國獎」，其中大部分為華人業者。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝全國小商業周(National Small Business Week)，紐約州參議員劉醇逸(John Liu)近日向皇后區東北部八家在地企業頒發「紐約州帝國獎」(New York State Empire Award)，表彰他們在經營實績、社區參與和創新服務等方面的卓越貢獻。

「帝國獎」是紐約州參議院授予企業與組織的最高榮譽，旨在肯定他們對顧客、員工和社區的承諾，以及對本地經濟發展所帶來的積極影響。劉醇逸表示，「皇后區東北部不乏充滿創意與熱情的小企業經營者，他們不僅投注心力發展自身事業，更與社區緊密連結，共同成長。這八家企業在領導力、創新力、經濟貢獻與社區夥伴關係方面皆表現亮眼，理應受到表彰與感謝。」

此次獲獎的企業橫跨零售、飲食、建築、房地產與非營利領域，包括法拉盛的康明藥房、脆脆雞、上海豫園與Kent地產管理公司，以及貝賽的Papazzio義大利餐廳、New golden Wine & Liquor、JMV建築設計公司與「Turn the Page… Again!」書店。

這些企業在提供高品質服務的同時也長年投身公益與社區活動，比如推動健康外展、積極參與本地活動、扶持家庭商業、以及支持學校與教會等機構，同時也有業者長期擔任社區要職，或是通過就業培訓促進社會融合。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，「法拉盛的商業社群每日都在不斷成長與創新，這份來自紐約州的肯定，不僅彰顯我們企業家的努力與堅持，更體現社區的凝聚力與活力。」

貝賽村商業改進區(Bayside Village BID)執行主任謝洛夫(Noah Sheroff)也表示，小企業對慈善事業、小商業發展與社區參與的投入，讓本地生活更為豐富。

為慶祝全國小商業周，紐約州參議員劉醇逸近日向皇后區東北部八家在地企業頒發「紐約州...
為慶祝全國小商業周，紐約州參議員劉醇逸近日向皇后區東北部八家在地企業頒發「紐約州帝國獎」。(記者高雲兒╱攝影)

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