第二屆華埠故事講述節 回顧社區往事

第二屆「華埠故事講述節」近日在非營利組織「心目華埠」(Think!Chinatown)工作室揭幕。(記者范航瑜╱攝影)

第二屆「華埠 故事講述節」(Chinatown Storytelling Festival)近日晚間在非營利組織「心目華埠」(Think!Chinatown)工作室揭幕，活動將持續至20日(周二)，透過紀錄片放映、藝術展示、導覽與工作坊，持續挖掘社區故事、培養新一代華埠故事的敘事者。

今年的故事節涵蓋Downtown Community Television Center(DCTV)電影院 的紀錄片放映，以及「心目華埠」工作室內的展演活動，並推出街區導覽，邀請民眾以多元形式深入認識華埠的歷史與當代表達。

開幕活動邀集新生代創作者展示與華埠相關的創作，作品形式橫跨文字、影像、聲音與裝置藝術，從初步構想到成熟作品皆可見。主辦方表示，故事節不僅保存歷史，也啟發社區持續書寫自己的文化敘事。

本次故事節的亮點之一為由「心目華埠」製作的短片「Artisanal Chinatown: Tofu舖」，記錄華埠傳統手工豆腐店的工藝與文化傳承，展現藏在華埠小巷內的手藝人精神。另一部備受關注的紀錄片為尚未命名的作品，聚焦2023年遭大火重創的社區書店「Yu & Me」，反映書店作為文化空間的重要性，以及災後凝聚社區力量的過程。

今年也將展出社區檔案與歷史影像，呈現居民長年累積的記憶資產。今天(10日)，心目華埠將舉辦工作坊，由故事節策展人兼歷史學者瑤瑤(Rochelle Kwan)主講，分享她如何透過傾聽家人與鄰裡的記憶，建構華埠口述歷史，主辦方也鼓勵參與者從自家客廳開始發掘故事，從身邊人的經歷中找尋敘事靈感。

導覽活動「CHINATOWN '75」則回顧1975年震動華埠的姚楊勛(Peter Yew)案，他當年試圖制止警察粗暴執法，結果反遭警員猛烈毆打，最終引發逾2萬5000名民眾抗議，從華埠遊行至市政廳，要求警察暴力問責。今年正值此事件50周年，導覽重走歷史路線，並結合口述歷史與檔案研究，重現當年抗爭運動如何激發亞裔 世代的社會行動。