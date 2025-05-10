世華婦女商會 舉行年會暨會長交接典禮
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世界華人工商婦女企管協會大紐約分會日前於法拉盛喜來登飯店舉辦第四、五屆年會暨理監事就職典禮，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢擔任監交人，完成吳思瑩與翁雅琳兩任會長的正式交接。
卸任會長吳思瑩說，自接任第一天起，就明白這不是輕鬆的工作。她指出，會長需要同時處理策畫、主持、溝通與行政事務，經常需自行協調場地、設備與餐飲安排。她表示，兩年任期中獲得理監事與會員大力配合，讓她順利推動各項會務。
新任會長翁雅琳表示，此次接任仍感到責任重大，分會歷經過去打下基礎，已建立穩定運作模式，未來將持續推動涵蓋文化、生活與經濟的活動，並強化與社區的合作。她說，將透過參與僑務、舉辦講座與實地服務等方式，建立與在地連結，也將與總會與其他分會保持交流，她表示願與理監事攜手執行任務，務實推動分會發展。
張麗賢表示，吳思瑩在任內全力投入，兼顧家庭、事業與社團事務，帶領會務穩定發展，而第一次與翁雅琳接觸是在新冠疫情期間疫苗施打活動，對她的處事能力留下深刻印象。
紐約華僑文教中心主任陳永豐表示，分會多年來在中心場地整建與活動合作上提供支援。整建期間部分建材與設備由分會相關人士協助調度，協辦活動亦多次主動參與，中心會持續與分會建立長期合作關係，未來將持續推動文化與教育資源共享。
當晚流程除完成交接儀式外，亦安排歷屆會長介紹、新舊任幹部合影、合唱「世華聯誼之歌」、頒發感謝狀與會旗等環節。活動最後進行晚宴與表演節目，來自總會、外州分會與社區社團代表互動交流，結束全場議程。
中華民國國策顧問莊振輝、中華民國僑務委員莊振輝、方秀蓉、蘇春槐、許博臣、許伯丞、鍾文忠以及褚月梅、世華婦女商會第一副總會長陳玲華、世華婦女商會名譽總會長莊住維等人也到場。
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