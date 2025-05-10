我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無需再出示戶口本 中國即起領證結婚「全國通辦」

NBA／金塊4大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

世華婦女商會 舉行年會暨會長交接典禮

記者尤昱程╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約華僑文教中心主任陳永豐頒發感謝狀。(記者尤昱程╱攝影)
紐約華僑文教中心主任陳永豐頒發感謝狀。(記者尤昱程╱攝影)

世界華人工商婦女企管協會大紐約分會日前於法拉盛喜來登飯店舉辦第四、五屆年會暨理監事就職典禮，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢擔任監交人，完成吳思瑩與翁雅琳兩任會長的正式交接。

卸任會長吳思瑩說，自接任第一天起，就明白這不是輕鬆的工作。她指出，會長需要同時處理策畫、主持、溝通與行政事務，經常需自行協調場地、設備與餐飲安排。她表示，兩年任期中獲得理監事與會員大力配合，讓她順利推動各項會務。

新任會長翁雅琳表示，此次接任仍感到責任重大，分會歷經過去打下基礎，已建立穩定運作模式，未來將持續推動涵蓋文化、生活與經濟的活動，並強化與社區的合作。她說，將透過參與僑務、舉辦講座與實地服務等方式，建立與在地連結，也將與總會與其他分會保持交流，她表示願與理監事攜手執行任務，務實推動分會發展。

張麗賢表示，吳思瑩在任內全力投入，兼顧家庭、事業與社團事務，帶領會務穩定發展，而第一次與翁雅琳接觸是在新冠疫情期間疫苗施打活動，對她的處事能力留下深刻印象。

紐約華僑文教中心主任陳永豐表示，分會多年來在中心場地整建與活動合作上提供支援。整建期間部分建材與設備由分會相關人士協助調度，協辦活動亦多次主動參與，中心會持續與分會建立長期合作關係，未來將持續推動文化與教育資源共享。

當晚流程除完成交接儀式外，亦安排歷屆會長介紹、新舊任幹部合影、合唱「世華聯誼之歌」、頒發感謝狀與會旗等環節。活動最後進行晚宴與表演節目，來自總會、外州分會與社區社團代表互動交流，結束全場議程。

中華民國國策顧問莊振輝、中華民國僑務委員莊振輝、方秀蓉、蘇春槐、許博臣、許伯丞、鍾文忠以及褚月梅、世華婦女商會第一副總會長陳玲華、世華婦女商會名譽總會長莊住維等人也到場。

紐約華僑文教中心主任陳永豐頒發感謝狀。(記者尤昱程╱攝影)
紐約華僑文教中心主任陳永豐頒發感謝狀。(記者尤昱程╱攝影)
世界華人工商婦女企管協會大紐約分會年會日前在法拉盛圓滿舉行。(記者尤昱程╱攝影)
世界華人工商婦女企管協會大紐約分會年會日前在法拉盛圓滿舉行。(記者尤昱程╱攝影)
駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢監交下完成交接儀式。(記者尤昱程╱攝影)
駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢監交下完成交接儀式。(記者尤昱程╱攝影)

中華民國 法拉盛 疫情

上一則

紐約市4月犯罪率降3% 仇亞案卻大增

下一則

「心中有話」寄明信片給媽媽 天景購物中心母親節活動吸客
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

台灣校聯會再辦卡拉OK大賽 百人秀歌喉 25歲新血校友奪冠

台灣校聯會再辦卡拉OK大賽 百人秀歌喉 25歲新血校友奪冠
世華亞城分會辦商展 賓客交流熱烈

世華亞城分會辦商展 賓客交流熱烈
石家莊代表團訪加州燕趙商會 共敘鄉情謀合作

石家莊代表團訪加州燕趙商會 共敘鄉情謀合作
棕櫚泉台灣商會 游蕙綾任新會長

棕櫚泉台灣商會 游蕙綾任新會長

熱門新聞

皇后區凱辛納走廊公園，近日再次發生駭人暴力事件。兩名華裔少女在放學後遭一群青少年引誘至公園內偏僻樹林，並在無法逃脫的情況下遭多人持鐵棒輪番毆打長達兩小時。(記者高雲兒／攝影)

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

2025-05-06 18:49
周女士到亞總會求助，講述自己買車被騙的經過。(記者胡聲橋╱攝影)

華人騙華人...以為買到新車其實有鬼 她被騙走2萬7000元

2025-05-05 19:40
作為2025年紐約州情咨文提案之一，霍楚去年年底提出全州首個通膨退稅計畫。圖為霍楚5日訪問紐約州家庭。(取自州長辦公室)

你有資格嗎？ 紐約820萬人將獲「通脹退稅」每家最多400元

2025-05-07 18:24
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2日在第14國會選區里民大會。(記者王若馨/攝影)

歐凱秀嗆霍曼「你敢抓我？」 卻遭挺巴者罵「騙子」

2025-05-03 18:59
Mary的頭部、內臟與四肢均有受傷，雖無生命危險，但心理創傷嚴重，至今難以開口談話。(受害者家屬提供)

掐頸、剃髮…2華裔少女在皇后區公園遭15人暴力圍毆

2025-05-07 02:30
紐約市將為全市500家位於高犯罪率地區的街角雜貨店(bodega)安裝緊急警報按鈕，以確保員工在遭遇危險時能以最快速度聯繫紐約市警。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市500家雜貨店裝「隱形盾」 可緊急呼叫NYPD

2025-05-05 06:38

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕