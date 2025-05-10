世華婦女商會 舉行年會暨會長交接典禮

紐約華僑文教中心主任陳永豐頒發感謝狀。(記者尤昱程╱攝影)

世界華人工商婦女企管協會大紐約分會日前於法拉盛 喜來登飯店舉辦第四、五屆年會暨理監事就職典禮，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢擔任監交人，完成吳思瑩與翁雅琳兩任會長的正式交接。

卸任會長吳思瑩說，自接任第一天起，就明白這不是輕鬆的工作。她指出，會長需要同時處理策畫、主持、溝通與行政事務，經常需自行協調場地、設備與餐飲安排。她表示，兩年任期中獲得理監事與會員大力配合，讓她順利推動各項會務。

新任會長翁雅琳表示，此次接任仍感到責任重大，分會歷經過去打下基礎，已建立穩定運作模式，未來將持續推動涵蓋文化、生活與經濟的活動，並強化與社區的合作。她說，將透過參與僑務、舉辦講座與實地服務等方式，建立與在地連結，也將與總會與其他分會保持交流，她表示願與理監事攜手執行任務，務實推動分會發展。

張麗賢表示，吳思瑩在任內全力投入，兼顧家庭、事業與社團事務，帶領會務穩定發展，而第一次與翁雅琳接觸是在新冠疫情 期間疫苗施打活動，對她的處事能力留下深刻印象。

紐約華僑文教中心主任陳永豐表示，分會多年來在中心場地整建與活動合作上提供支援。整建期間部分建材與設備由分會相關人士協助調度，協辦活動亦多次主動參與，中心會持續與分會建立長期合作關係，未來將持續推動文化與教育資源共享。

當晚流程除完成交接儀式外，亦安排歷屆會長介紹、新舊任幹部合影、合唱「世華聯誼之歌」、頒發感謝狀與會旗等環節。活動最後進行晚宴與表演節目，來自總會、外州分會與社區社團代表互動交流，結束全場議程。