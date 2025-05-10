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「心中有話」寄明信片給媽媽 天景購物中心母親節活動吸客

記者高雲兒╱紐約報導
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為迎接母親節，位於法拉盛的天景購物中心於近期舉辦「心中的話 Words from the Heart」主題活動。(主辦方提供)
為迎接母親節，位於法拉盛的天景購物中心於近期舉辦「心中的話 Words from the Heart」主題活動。(主辦方提供)

為迎接母親節，位於法拉盛的天景購物中心(Skyview)於近期舉辦「心中的話 Words from the Heart」主題活動，鼓勵民眾透過書寫明信片的方式，表達對母親的感謝與祝福。活動期間，訪客可在現場索取設計精美的明信片，寫下節日寄語並投入藍色郵筒，由主辦單位代為寄送至世界各地。

根據購物中心運營方Shopcore Properties區域行銷經理孫偉家介紹，此次活動自啟動兩周以來共收到超過200張明信片，寄往美國多地、中國、墨西哥、新加坡與印度等地。他表示，希望透過這項活動，讓身處異地的消費者也能為遠方的母親送上節日問候。

另外，購物中心於近期舉辦了現場母親節慶祝活動，包括邀請詩人為顧客即席創作母親節詩句，並以打字機印製成卡片贈送給當日購買母親節禮品的民眾。當天亦有全美巡迴的Hello Kitty咖啡車登場，販售限定甜點與周邊商品。

活動現場同時設有Hello Kitty主題拍照亭供親子拍攝紀念照，並安排DJ表演與抽獎環節，吸引眾多家庭與民眾參與，現場氣氛溫馨熱鬧。

為迎接母親節，位於法拉盛的天景購物中心於近期舉辦「心中的話 Words from...
為迎接母親節，位於法拉盛的天景購物中心於近期舉辦「心中的話 Words from the Heart」主題活動。(主辦方提供)

母親節 新加坡 法拉盛

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