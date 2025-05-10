中領館副總領事訪福建會館 強化服務與合作
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中國駐紐約總領館副總領事孫麗萍，於近日到訪位於皇后區法拉盛的美國福建會館，與會館領導層及多位僑領座談交流。隨行人員包括總領館僑務組主任潘焱與領事向裕韜。此行旨在加深對福建會館及僑界工作的了解，並聽取社區對僑務發展與總領館工作的意見與建議，進一步強化服務與合作。
座談會由福建會館主席陳昭銀主持，出席人員包括總理陳葆順、第一常務副主席馮為星、名譽主席陳興合、榮譽主席盧天星、鄭偉，秘書長鄭鳳生、王兆波，以及辦公室主任林利鋒等人。與會者歡迎孫麗萍一行的到來，現場氣氛親切融洽。
孫麗萍說，此行希望藉由與會館領導及僑領的見面交流，加深對會館工作的了解，並與社區建立起初步的認識與聯繫。她也說明，透過面對面的座談，有助於聽取各界對僑團未來發展的想法，收集社區對總領館工作的意見，進一步尋求提升服務僑界的有效結合點。
陳昭銀在致詞中回顧了福建會館自1984年創立以來的發展歷程，從最初的「三山聯誼會」到今天扎根法拉盛的「美國福建會館」，見證了從無到有、從小到大的成長。他感謝總領館長期以來的支持與鼓勵，也特別強調會館將持續秉持「服務僑胞、弘揚文化、促進美中友好」的宗旨，不忘初心、砥礪前行。
他提到，會館多年來積極參與社區公益與文化交流、接待國家領導人訪美活動、並積極支持華人參政議政。未來將進一步深化與總領館合作，維護華人權益。
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