中領館副總領事訪福建會館 強化服務與合作

中國駐紐約總領館副總領事孫麗萍於近日到訪位於法拉盛的美國福建會館，與會館領導層及多位僑領座談交流。(記者高雲兒╱攝影)

中國駐紐約總領館副總領事孫麗萍，於近日到訪位於皇后區法拉盛 的美國福建會館，與會館領導層及多位僑領座談交流。隨行人員包括總領館僑務組主任潘焱與領事向裕韜。此行旨在加深對福建會館及僑界工作的了解，並聽取社區對僑務發展與總領館工作的意見與建議，進一步強化服務與合作。

座談會由福建會館主席陳昭銀主持，出席人員包括總理陳葆順、第一常務副主席馮為星、名譽主席陳興合、榮譽主席盧天星、鄭偉，秘書長鄭鳳生、王兆波，以及辦公室主任林利鋒等人。與會者歡迎孫麗萍一行的到來，現場氣氛親切融洽。

孫麗萍說，此行希望藉由與會館領導及僑領的見面交流，加深對會館工作的了解，並與社區建立起初步的認識與聯繫。她也說明，透過面對面的座談，有助於聽取各界對僑團未來發展的想法，收集社區對總領館工作的意見，進一步尋求提升服務僑界的有效結合點。

陳昭銀在致詞中回顧了福建會館自1984年創立以來的發展歷程，從最初的「三山聯誼會」到今天扎根法拉盛的「美國福建會館」，見證了從無到有、從小到大的成長。他感謝總領館長期以來的支持與鼓勵，也特別強調會館將持續秉持「服務僑胞、弘揚文化、促進美中友好」的宗旨，不忘初心、砥礪前行。