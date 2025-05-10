母親節快樂 華裔婦女協進會表揚「特殊媽媽」

美國華裔婦女協進會日前在法拉盛君豪大酒樓，舉辦了第七屆「非常模範母親頒獎及敬老聯歡會」。(記者尤昱程╱攝影)

美國華裔 婦女協進會於日前舉辦「第七屆非常模範母親暨敬老聯歡會」，活動邀請了250位特殊兒童家庭的母親與長者，並表彰了13位模範母親、兩位模範父親以及三位社區服務貢獻者，展示社區對特殊家庭的支持。

美國華裔婦女協進會創會會長謝嘉燕表示，這個活動不僅是為了表彰母親，還讓特殊兒童的家庭感受到來自社區的關懷和支持，尤其是對於那些無法從孩子口中聽到「母親節 快樂」的媽媽們來說，這樣的活動讓她們能夠互相鼓勵與分享。

現任會長馮子馨表示，當今社會中，約31%的孩子存在特殊情況，這些家庭面臨著許多育兒與未來照顧的挑戰。她感謝所有支持這一活動的朋友和機構，特別是來自社區的各大機構與贊助者，讓這個活動得以順利舉行。

馮子馨說，「作為華人社區的一員，我們有責任保持文化的傳承，並在教育和價值觀的傳遞上做出貢獻。」她表示，盡管特殊家庭面臨的挑戰不少，但她深信每一位母親和父親的堅持與愛，會讓他們的孩子成為未來社會的有用之材。

在此次活動中，13位模範母親的獲獎名單公布，表彰他們在家庭和社區中的卓越貢獻。模範母親獲獎者包括林翠華、劉惠欽、李春英、周春香、葉坤霞、劉莉娜、張愛民、林秀鶯、Hellen Lee、Heejin、陳芳、游筱書和趙禮玉。

今年也首度增設模範父親的獎項，獲獎者為劉峻華和高友雄。社區服務貢獻獎則授予了郭鳳宜、Christina Shih和邱銘凰，表彰他們在社會服務中的不懈努力與貢獻。

市議員黃敏儀、州眾議員 金兌錫(Ron Kim)辦公室高級顧問楊愛倫及州參議員劉醇逸辦公室代表主任盧美華皆出席現場並頒發表揚狀。