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酒駕警車肇逃 華埠五分局前警局長張保羅認罪

記者劉梓祁╱紐約報導
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涉酒駕警車釀禍掩蓋行跡，華埠五分局前局長張保羅認罪。(取自市警)
涉酒駕警車釀禍掩蓋行跡，華埠五分局前局長張保羅認罪。(取自市警)

曼哈頓華埠市警(NYPD)五分局前局長張保羅(Paul Zangrilli)，因三年前在到崗前飲酒並造成警車碰撞，遭到解職並被曼哈頓地區檢察官起訴；他於7日認罪，最終獲判三年有條件釋放、罰款750元，並吊銷駕照90天，免於入獄服刑。

案件可追溯至2022年8月15日。根據法院文件，現年44歲的張保羅被控與35歲的女友魯普(Nikole Rupple)當時在曼哈頓「American Whiskey」酒吧飲酒數小時後，於夜間共同搭乘其配發的警局公務車離開，隨後撞上計程車並肇事逃逸。

兩人在三小時內共飲下10杯啤酒與12杯烈酒。碰撞發生時，魯普正駕駛張保羅配發的白色無標記警用車，造成雙方車輛損毀。兩人在不久後換手，由張保羅接手駕駛，但隨即遭被撞計程車司機追上，並攔下一輛巡邏警車將兩人攔截。

事後調查顯示，張保羅曾試圖行賄計程車司機，以掩蓋車禍事實，同時致電酒吧業主要求刪除監視器畫面。他當時仍已婚，與魯普為婚外情關係。副地區檢察官德沃金(Samantha Dworkin)表示，「他們差點逃過法律制裁」。

魯普雖未被正式確認為肇事駕駛人，但市政府仍需賠償計程車司機提出的7萬5000元。當前已與張保羅分開的她被判一年有條件獲釋，並被勒令於此期間在任何所駕駛的車輛中安裝酒精檢測裝置，同時參與酒駕防治課程，且駕照亦將被吊銷六個月。

張保羅的代理律師法蘭茲(Eric Franz)為其辯護時稱，「他曾為社區及警局付出甚多，如今的處罰過於嚴厲。他不願公開婚姻問題，是人之常情。」

張保羅則在庭上道歉說，「我想對很多人、對法庭、對長期仰賴我的紐約市民道歉。成為市警的一員是我人生最重要的部分。失去這份職業，是我經歷過最困難的事。」不久前，他被開除並無法領取全額退休金

曼哈頓 退休金 華埠

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