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紐約州大學「傳承招生」制 民團群起籲終結

記者高雲兒╱紐約報導
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來自亞裔、非洲裔、拉丁裔社區的近60個團體日前聯名致信州議會領袖，呼籲通過「公平大學錄取提案」。圖為皇后學院畢業典禮。(記者高雲兒╱攝影)
來自亞裔、非洲裔、拉丁裔社區的近60個團體日前聯名致信州議會領袖，呼籲通過「公平大學錄取提案」。圖為皇后學院畢業典禮。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州的「傳承招生」(Legacy Admissions)制度近日再度引發廣泛爭議。由教育改革組織(Education Reform Now New York)與紐約民權聯盟(NYCLU)領頭，來自亞裔、非洲裔、拉丁裔社區的近60個團體近日聯名致信州議會領袖，呼籲通過「公平大學錄取提案」(Fair College Admissions Act)，全面禁止大學在招生過程中優先錄取校友子女。

這項提案由紐約州眾議員沃克(Latrice Walker)與州參議員古納德斯(Andrew Gounardes)提出，目前已獲得兩會超過24位州議員支持。支持者希望藉由立法，終結這項被視為「制度性不公」的招生標準，讓升學回歸公平與實力競爭。

所謂傳承招生，是指學生申請大學時，若其父母或直系親屬為該校校友，便有機會獲得優先錄取。長期以來，這項制度被一些學校視為延續傳統與校友關係的方式，但也因為只對特定族群有利，遭到愈來愈多批評。尤其在當前講求平等與多元的社會氛圍中，傳承招生所帶來的「特權優勢」顯得格外不合時宜。

據教育改革組織統計，目前紐約州仍有55%的私立四年制大學使用這類標準，甚至部分公立大學也未完全排除類似作法，使紐約成為全美傳承招生比率第五高的州。該組織執行長馬特爾(Jacquelyn Martell)直言：「傳承招生獎勵的不是學生的努力，而是家庭的背景，這樣的制度早該淘汰。」

紐約民權聯盟副主任馬丁尼茲(Jake Martinez)則指出，這種偏袒校友子女的做法，讓許多實力相當卻沒有家世背景的學生被擠出錄取名單，對第一代大學生、低收入家庭或移民社群的學生極為不利。

除了政策倡議者，亞裔與移民社區的組織也明確表態支持法案。亞美法律援助與教育基金會執行長李貝珊表示，傳承招生制度無形中替少數族裔學生設下門檻，對那些來自工薪階層、語言能力有限或缺乏校友網絡的學生尤其不公平。

各方倡議團體也呼籲，聯邦最高法院對平權政策的收緊更凸顯州層級改革的必要性。目前，「公平大學錄取提案」仍待紐約州參眾議會進一步審議。倡議者期盼，2025年能成為改革的一年，讓所有學生都能在公平、公正的起點上爭取自己應得的機會。

紐約州 亞裔 移民

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