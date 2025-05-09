我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易談判預計10日在瑞士登場 彭博曝美方開出目標

不認奪走金賽綸初夜 金秀賢公司氣炸「追加提告」

選擇美國投資高峰會 15台產業美東交流

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
當日歡迎晚會包括駐紐約辦事處處長李志強、橙郡郡長紐豪斯、美國在台協會(AIT)台北辦事處商務官克斯楚(Christian Koschil)等台灣與美方企業代表與業界人士約30餘人出席。(經文處提供)
當日歡迎晚會包括駐紐約辦事處處長李志強、橙郡郡長紐豪斯、美國在台協會(AIT)台北辦事處商務官克斯楚(Christian Koschil)等台灣與美方企業代表與業界人士約30餘人出席。(經文處提供)

由15位產業代表組成的「選擇美國投資高峰會」(Select USA)人工智慧與量子分團，日前展開美東考察行程。分團於7日至9日造訪紐約州，了解微電子產業生態系與潛在商機，並於7日晚間參加由駐紐約台北經濟文化辦事處與紐約州橙郡政府(Orange County)合辦的歡迎晚會，藉此加深產官學界交流。

2025年選擇美國投資高峰會將在11日至14日在馬里蘭州登場，台方邀請來自量子運算、資安、通訊、IC設計、資料中心、半導體材料、電子專業製造服務產業成員組成分團，安排前往麻州參訪產業生態系，以及紐約州首府奧伯尼(Albany)周邊區域，並預計與美國東北區域國防科技中心(NORDTECH)轄內單位交流。

駐紐約經文處處長李志強表示，紐約與台灣經貿往來頻繁，是台進入美國市場的重要門戶，台灣多家海運、銀行與航空業者也紛紛在紐約設點，展現密切連結。此外，橙郡郡長紐豪斯(Steve Neuhaus)今年3月曾率團赴台參與智慧城市展，4月更與高雄市締為姊妹市，顯現雙方地方政府層級交流活絡。

紐豪斯也在會中分享台美半導體政策與軍事預算的合作背景，強調美方對台支持。他也介紹橙郡不只為西點軍校所在地，更有大型購物中心與主題樂園等觀光設施，歡迎台企業將此設為投資據點。

當日包括駐紐約辦事處處長李志強、橙郡郡長紐豪斯、美國在台協會(AIT)台北辦事處商務官克斯楚(Christian Koschil)、州經濟發展廳(Empire State Development, ESD)副廳長尤尼斯(Kevin Younis)、橙郡經濟發展機構(Orange County Partnership)執行長艾克特(Conor Eckert)，以及台灣與美方企業代表與業界人士約30餘人出席。

橙郡郡長紐豪斯與當地經濟發展機構，在7日的歡迎晚會以簡報介紹投資環境與商機。(經...
橙郡郡長紐豪斯與當地經濟發展機構，在7日的歡迎晚會以簡報介紹投資環境與商機。(經文處提供)
由15位產業代表組成的選擇美國投資高峰會(Select USA)人工智慧與量子分...
由15位產業代表組成的選擇美國投資高峰會(Select USA)人工智慧與量子分團，日前展開美東考察行。圖為紐約經文處李志強大使在7日的歡迎晚會中致詞。(經文處提供)

紐約州 量子運算 觀光

上一則

紐約客談／互咬式選戰 看不到理想參選人

下一則

哈德遜河墜機報告出爐 機身空中解體
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美國這次真不管？范斯明言不插手印巴衝突：與我們無關

美國這次真不管？范斯明言不插手印巴衝突：與我們無關
台幣暴衝曝美政策死結 桑默斯：川普「少逆差、多吸金」根本幻想

台幣暴衝曝美政策死結 桑默斯：川普「少逆差、多吸金」根本幻想
美商務部長：英國將買100億元波音客機

美商務部長：英國將買100億元波音客機
對等關稅後第1國…川普宣布與英國簽貿易協議 內容曝光

對等關稅後第1國…川普宣布與英國簽貿易協議 內容曝光

熱門新聞

皇后區凱辛納走廊公園，近日再次發生駭人暴力事件。兩名華裔少女在放學後遭一群青少年引誘至公園內偏僻樹林，並在無法逃脫的情況下遭多人持鐵棒輪番毆打長達兩小時。(記者高雲兒／攝影)

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

2025-05-06 18:49
周女士到亞總會求助，講述自己買車被騙的經過。(記者胡聲橋╱攝影)

華人騙華人...以為買到新車其實有鬼 她被騙走2萬7000元

2025-05-05 19:40
免關稅政策取消將對仰賴低價和免稅模式運營的跨境平台造成衝擊，多位華人消費者對此表示，已切身感受到關稅壓力帶來的變化。(網路截圖)

美中關稅戰 Shein、Temu漲價 消費者叫苦連天

2025-05-02 07:38
美國2日開始取消小額免稅政策，位於紐約華社的華人物流公司擔心生意此後會不好做。(記者胡聲橋╱攝影)

家鄉特產恐斷炊？取消小額免稅政策 華人物流公司憂生意難做

2025-05-01 19:48
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2日在第14國會選區里民大會。(記者王若馨/攝影)

歐凱秀嗆霍曼「你敢抓我？」 卻遭挺巴者罵「騙子」

2025-05-03 18:59
作為2025年紐約州情咨文提案之一，霍楚去年年底提出全州首個通膨退稅計畫。圖為霍楚5日訪問紐約州家庭。(取自州長辦公室)

你有資格嗎？ 紐約820萬人將獲「通脹退稅」每家最多400元

2025-05-07 18:24

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作