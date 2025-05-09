選擇美國投資高峰會 15台產業美東交流

當日歡迎晚會包括駐紐約辦事處處長李志強、橙郡郡長紐豪斯、美國在台協會(AIT)台北辦事處商務官克斯楚(Christian Koschil)等台灣與美方企業代表與業界人士約30餘人出席。(經文處提供)

由15位產業代表組成的「選擇美國投資高峰會」(Select USA)人工智慧與量子分團，日前展開美東考察行程。分團於7日至9日造訪紐約州 ，了解微電子產業生態系與潛在商機，並於7日晚間參加由駐紐約台北經濟文化辦事處與紐約州橙郡政府(Orange County)合辦的歡迎晚會，藉此加深產官學界交流。

2025年選擇美國投資高峰會將在11日至14日在馬里蘭州登場，台方邀請來自量子運算 、資安、通訊、IC設計、資料中心、半導體材料、電子專業製造服務產業成員組成分團，安排前往麻州參訪產業生態系，以及紐約州首府奧伯尼(Albany)周邊區域，並預計與美國東北區域國防科技中心(NORDTECH)轄內單位交流。

駐紐約經文處處長李志強表示，紐約與台灣經貿往來頻繁，是台進入美國市場的重要門戶，台灣多家海運、銀行與航空業者也紛紛在紐約設點，展現密切連結。此外，橙郡郡長紐豪斯(Steve Neuhaus)今年3月曾率團赴台參與智慧城市展，4月更與高雄市締為姊妹市，顯現雙方地方政府層級交流活絡。

紐豪斯也在會中分享台美半導體政策與軍事預算的合作背景，強調美方對台支持。他也介紹橙郡不只為西點軍校所在地，更有大型購物中心與主題樂園等觀光 設施，歡迎台企業將此設為投資據點。