台灣當代首飾設計師紐約參展 領略市場大不同

吳沛璇認為，台灣與歐美距離遙遠，創作者若想走上更大的國際舞台，有必要多走出國門、自我展示。(記者許君達╱攝影)

台灣當代首飾設計師吳沛璇近日獲邀參加紐約藝術與設計博物館(The Museum of Arts and Design)主辦的首飾展，並於8日在位於曼哈頓 中城的駐紐約台灣經濟文化辦事處分享過程。首次到美國參展的吳沛璇發現，當地首飾市場與亞洲、歐洲情況各不相同，而台灣業者的創作實力雖強，但還需更多走向世界，才有機會走上更大的舞台。

吳沛璇在德國 獲得碩士學位並開始她的當代首飾設計職涯，她擅長使用礦物以及當代合成材料，設計上則側重於自我意識的表達。她介紹，這種風格在更重視精神世界的歐洲有較大的空間，但到了美國，觀眾似乎更重視作品的視覺屬性，並不太關心更詳細的思想內核或藝術理念的表達，「紐約更商業化」。

MAD首飾展擁有25年的歷史，是全美唯一持續舉辦的一當代珠寶首飾為主題的展會。吳沛璇發現，美國觀眾的關注點更集中於首飾的配色、形狀以及實用性，策展人甚至會設定一些強制性的數據，比如耳環重量的上限以及戒指的尺寸。與美國相比，歐洲展則更強調概念和議題性，也更鼓勵實驗性設計。而歐洲的首飾市場中，也有相當一部分是以收藏、而非佩戴為目的的，這也與美國市場的商業和實用導向完全不同。

吳沛璇表示，本次來紐約參展的主要目的不是銷售，而是拓展合作資源。根據與策展人的前期交流，她認為若想進軍美國，需要依靠與藝廊的合作，利用他們的策展和故事講述能力去闡釋自己的設計理念，很難像在歐洲或亞洲那樣單槍匹馬就能闖蕩江湖。