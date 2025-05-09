第四屆法拉盛餐館周 12日美味飄香
皇后區法拉盛商業改進區(Flushing BID)將於12日(周一)至22日(周四)舉辦「第四屆法拉盛餐館周」(A Taste of Flushing Restaurant Week)，邀請民眾品嘗法拉盛多元美食文化，並藉此活動支持本地餐飲業者。
法拉盛商改區共同主席李德怡表示，餐館周的初衷是希望透過美食將人們聚在一起，讓更多人了解法拉盛的多元文化與餐飲風貌。她說，「這不僅讓新訪客探索不同風格的餐廳，也鼓勵熟悉法拉盛的居民嘗試從未光顧過的店家。」
她並指出，今年活動共有19家餐廳參與，提供不同風格與價格帶的套餐，讓消費者可依個人偏好選擇，包括日式、上海、港式等多樣亞洲料理。
法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，活動期間，參與店家門口將張貼宣傳海報，消費者只需向店員提及「Restaurant Week」即可享有優惠。
他補充，今年特別準備限量餐館周紀念袋，民眾只要在活動期間持參與餐廳的消費收據前往商改區資訊站，即可兌換精美提袋一個，數量有限，送完為止。
此外，李德怡表示，大紐約華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)2025年獎學金已開放申請，特別設立餐飲業家庭子女專屬名額，有興趣的高中生可於6月1日(周日)前至官網查詢，網址https://reurl.cc/RYR5Dr。
今年活動再度攜手社群美食意見領袖與法拉盛YMCA的美食愛好者共同推廣，並由大都會公園計畫(Metropolitan Park)以及硬石國際(Hard Rock International)擔任獨家贊助。
參與活動的餐廳包括利苑食坊、脆脆雞、魚你在一起、江湖烤肉、老高燒烤、牛角、海底撈、家有炖罐、湘水山庄、湖南嗦粉、季北川花膠湯米粉、局氣、雲吞妹、楠火鍋、南翔小籠包、良壽司(Yoi Sushi)、湘當有料、渣渣牛、張亮麻辣燙等。完整餐廳名單與優惠詳情可上官網查詢，網址www.welcometoflushing.com。
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