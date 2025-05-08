亞裔學生通勤 紐約市警推7大安全守則

講座旨在提升亞裔社群對通勤安全的警覺與應對能力，市議員黃敏儀也出席表示支持。(記者高雲兒╱攝影)

由紐約市警局社區事務部(Community Affairs Bureau)移民外展組主辦的「交通安全講座」，日前在法拉盛 舉行，吸引數十位新移民家庭與學生參加。講座在紐約知行教育中心進行，並由法拉盛華人工商促進會(FCBA)與格行文化基金會協辦，旨在提升亞裔 社群對通勤安全的警覺與應對能力。

講座由多位警員主講，採中英文雙語進行，涵蓋多項學生通勤時常見的風險與防範策略。在講座中，警方列舉了多種常見風險，包括財物遭竊、言語騷擾、肢體衝突，甚至被陌生人尾隨。 由紐約市警局社區事務部移民外展組主辦的「交通安全講座」日前在法拉盛舉行，吸引數十位新移民家庭與學生參加。(記者高雲兒╱攝影)

警方強調，學生應養成「預防重於應對」的意識，並傳授七大安全守則，要保持警覺、避免炫耀財物、選擇靠近列車駕駛員的車廂、信任直覺遠離可疑人物、熟悉緊急通報方式、與家人建立出行通訊機制，以及盡量與同學結伴同行。講座也特別提醒學生，遇事不可因「不好意思」而沉默，應勇敢表達不適並尋求幫助。

講座中提到多起真實案例，包括學生因警覺而避免被搶，或主動通報警方協助他人脫險，鼓勵青少年將安全意識融入日常生活習慣。警方也建議學生日常攜帶MetroCard或OMNY卡、緊急聯絡資訊、小額現金與行動電源等基本裝備，以備不時之需。

對家長方面，警方鼓勵多與孩子溝通旅程安排，教導辨識可疑行為與處理方式，並培養孩子主動求助的勇氣。主辦單位也強調，市警已針對通勤安全加強地鐵 巡邏與監控設備布署，若市民能積極通報異常情況，將有助於提升整體反應效率與社區安全。

知行教育中心副校長林灝表示，許多亞裔學生就讀特殊高中，需每天長時間通勤，這使得交通安全成為家長關注的重要議題，「我自己的孩子也是念特殊高中的，每天搭地鐵，作為家長我們真的會擔心」。他說，因此希望透過這樣的講座，讓學生掌握具體可行的安全知識，也讓家長安心。