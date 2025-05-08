我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

華埠中華公所警民會：氣溫升高 罪案顯著增加

記者劉梓祁╱紐約報導
中華公所聯合市警五分局辦警民會議，局長尼爾森(左二)指氣溫升高，罪案有增加趨勢。(記者劉梓祁╱攝影)
中華公所聯合市警五分局辦警民會議，局長尼爾森(左二)指氣溫升高，罪案有增加趨勢。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠紐約中華公所7日聯合紐約市警五分局舉辦警民會議，以中文口譯向居民通報治安情況；局方代表指，隨著氣溫回升，社區內盜竊、搶劫等案件明顯增多，造成多家商戶蒙受損失，且「祈福騙局」(Blessing Scams)依然猖獗，呼籲居民切莫輕信陌生人的推銷。

本次會議由五分局的局長尼爾森(Craig Nilsen)主持，他依市警統計數據表示，截至本月4日的過去近一個月內，轄區內的七大主要罪案數量有明顯增長，共為105起，較往年同期的87起增加20.7%。當中，重罪攻擊案和搶劫案分別增加170%和80%，分別為27起和18起。

尼爾森表示，隨著天氣回暖、街道人流增加，扒竊、搶劫等財產犯罪也將開始呈現季節性升高。他解釋道，大部分重罪攻擊案發生在華埠旁的法院內，多為嫌犯襲警或與他人衝突，因此「數字可能被高估」。

對於搶劫案件，尼爾森說商店盜竊案件略有增加，但大多數都能成功逮捕並結案，可視為正面的趨勢。他還提到，分局仍在羅斯福公園(SDR Park)持續進行毒品執法，及打擊堅尼路(Canal St.)的仿冒奢侈品攤販。

尼爾森還指，社區內的「祈福騙局」仍然存在，此騙局聲稱受害者遭到詛咒或即將經歷厄運，並假借幫助驅除災厄以行騙2萬至3萬元。尼爾森指，騙徒會稱這筆錢被保管在某個地方，進行所謂的「祈福」儀式，然後要求受害者30天後再去取回，但屆時現金已消失無蹤。

五分局此前調查發現，嫌犯疑似來自中國或其他海外地區，在成功詐騙五到六人後便乘飛機離境。

此外，統計顯示強暴案增加400%，尼爾森說，其多數由受害者主動前往特殊受害者單位(Special Victims Unit)報案，但通常不會提供具體地點，因此案件會先記錄在轄區內，導致統計數字上升。針對居民反饋的地蘭西街(Delancey St.)夜間交通亂象，五分局表示已和交通小組進行聯合執法，行動上周啟動，會持續28天。

華埠 紐約市 曼哈頓

上一則

羊頭灣遊民所建案 法官駁回入場施工動議

下一則

亞裔學生通勤 紐約市警推7大安全守則
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華埠夜市靈魂人物 勞微笑獲金山市議會表彰

華埠夜市靈魂人物 勞微笑獲金山市議會表彰
國會議員葉婷芳關注治安問題 派代表訪屋崙華埠傾聽心聲

國會議員葉婷芳關注治安問題 派代表訪屋崙華埠傾聽心聲
NBA／波波維奇時代結束了 卸下教頭 轉任馬刺籃球營運總裁

NBA／波波維奇時代結束了 卸下教頭 轉任馬刺籃球營運總裁
封面故事／搭機就緊張 你並不孤單 應正確面對恐懼

封面故事／搭機就緊張 你並不孤單 應正確面對恐懼

熱門新聞

皇后區凱辛納走廊公園，近日再次發生駭人暴力事件。兩名華裔少女在放學後遭一群青少年引誘至公園內偏僻樹林，並在無法逃脫的情況下遭多人持鐵棒輪番毆打長達兩小時。(記者高雲兒／攝影)

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

2025-05-06 18:49
紐約州2026財年預算案通過，將大幅擴大稅收減免範圍，並以寄送支票的方式為紐約納稅人提供通膨退款。圖為州長霍楚4月30日舉行記者會。(州長辦公室提供)

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

2025-05-01 07:31
周女士到亞總會求助，講述自己買車被騙的經過。(記者胡聲橋╱攝影)

華人騙華人...以為買到新車其實有鬼 她被騙走2萬7000元

2025-05-05 19:40
免關稅政策取消將對仰賴低價和免稅模式運營的跨境平台造成衝擊，多位華人消費者對此表示，已切身感受到關稅壓力帶來的變化。(網路截圖)

美中關稅戰 Shein、Temu漲價 消費者叫苦連天

2025-05-02 07:38
美國2日開始取消小額免稅政策，位於紐約華社的華人物流公司擔心生意此後會不好做。(記者胡聲橋╱攝影)

家鄉特產恐斷炊？取消小額免稅政策 華人物流公司憂生意難做

2025-05-01 19:48
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2日在第14國會選區里民大會。(記者王若馨/攝影)

歐凱秀嗆霍曼「你敢抓我？」 卻遭挺巴者罵「騙子」

2025-05-03 18:59

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑