華埠中華公所警民會：氣溫升高 罪案顯著增加

中華公所聯合市警五分局辦警民會議，局長尼爾森(左二)指氣溫升高，罪案有增加趨勢。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 紐約中華公所7日聯合紐約市 警五分局舉辦警民會議，以中文口譯向居民通報治安情況；局方代表指，隨著氣溫回升，社區內盜竊、搶劫等案件明顯增多，造成多家商戶蒙受損失，且「祈福騙局」(Blessing Scams)依然猖獗，呼籲居民切莫輕信陌生人的推銷。

本次會議由五分局的局長尼爾森(Craig Nilsen)主持，他依市警統計數據表示，截至本月4日的過去近一個月內，轄區內的七大主要罪案數量有明顯增長，共為105起，較往年同期的87起增加20.7%。當中，重罪攻擊案和搶劫案分別增加170%和80%，分別為27起和18起。

尼爾森表示，隨著天氣回暖、街道人流增加，扒竊、搶劫等財產犯罪也將開始呈現季節性升高。他解釋道，大部分重罪攻擊案發生在華埠旁的法院內，多為嫌犯襲警或與他人衝突，因此「數字可能被高估」。

對於搶劫案件，尼爾森說商店盜竊案件略有增加，但大多數都能成功逮捕並結案，可視為正面的趨勢。他還提到，分局仍在羅斯福公園(SDR Park)持續進行毒品執法，及打擊堅尼路(Canal St.)的仿冒奢侈品攤販。

尼爾森還指，社區內的「祈福騙局」仍然存在，此騙局聲稱受害者遭到詛咒或即將經歷厄運，並假借幫助驅除災厄以行騙2萬至3萬元。尼爾森指，騙徒會稱這筆錢被保管在某個地方，進行所謂的「祈福」儀式，然後要求受害者30天後再去取回，但屆時現金已消失無蹤。

五分局此前調查發現，嫌犯疑似來自中國或其他海外地區，在成功詐騙五到六人後便乘飛機離境。

此外，統計顯示強暴案增加400%，尼爾森說，其多數由受害者主動前往特殊受害者單位(Special Victims Unit)報案，但通常不會提供具體地點，因此案件會先記錄在轄區內，導致統計數字上升。針對居民反饋的地蘭西街(Delancey St.)夜間交通亂象，五分局表示已和交通小組進行聯合執法，行動上周啟動，會持續28天。