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86街遊民所開發案 居民上訴管道受阻

記者馬璿╱紐約報導
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多位對該址提出挑戰者表示，建案申請文件將本案歸類為「臨時旅館」用途使用，但市遊民服務局2023年的官方信函已明確指出此建物將全棟作為收容設施，並由非營利機構VIP負責營運。(取自DOB NOW官網)
多位對該址提出挑戰者表示，建案申請文件將本案歸類為「臨時旅館」用途使用，但市遊民服務局2023年的官方信函已明確指出此建物將全棟作為收容設施，並由非營利機構VIP負責營運。(取自DOB NOW官網)

布碌崙(布魯克林)86街2501號遊民所建案迎來最新進展，本月初市樓宇局(DOB)駁回針對該案提出的69項土地分區挑戰(Zoning Challenge)，理由為開發商的申請內容符合法規。為此民眾希望通過當局的DOB NOW公共平台上訴，發現原訂可上訴至17日的平台，上周起已無預警關閉申訴功能，使得民眾在15天內補交資料的權力受阻。對此，樓宇局行政人員稱此為網站技術問題，強調此平台為唯一上訴管道，無其他承辦人員可供聯絡。

據悉，雖建案申請文件將本案歸類為「臨時旅館」用途使用，但市遊民服務局(DHS)2023年的官方信函已明確指出此建物將全棟作為收容設施，並由非營利機構VIP負責營運。而根據臨時旅館的分區條款，非政府機構若要營運此類建築，需要繳交與市府機構簽署的有效合約。

對此，審批該案的布碌崙樓宇局局長希哈塔(Reda Shehata)回應稱，DHS的信函已可證明該處為市府設立，不須提供合約佐證，且只要申請中明載住戶不得入住超過30天，即符合對臨時旅館的定義，並未就實際入住天數或監督方式提出異議，卻與DHS稱將由VIP營運的說法相互矛盾。

此外，挑戰者指出該案用途分類也涉違反分區法規。該址所在的C8-2商業分區根據市分區法第31-18條，明定禁止新建住宅用途，但根據市樓宇局公開的草圖指出，建築將包含24個住宅單元，提出挑戰的居民質疑，若用途為長期收容，應該歸類屬非營利住宿機構或公寓式旅館。

不過DOB認定，雖然設計中使用「住宅單元」詞彙，但該詞彙可有多種解釋，該建築整體仍屬短期住宿設施，不構成住宅開發，因此不屬違規。也有挑戰者提出，該建案擬容納150人，卻僅設計24個住宅單位，每間將容納六至七人，遭質疑是否符合消防疏散標準。

對此挑戰結果不滿的民眾近日欲在15天上訴期限內繳交佐證資料，卻發現公開平台上可供申訴的通道遭關閉。但當面詢問樓宇局工作人員時，對方表示15天上訴期限為官網公告申訴方式，稱通道關閉事件並不常見，透露行政人員鮮少透過該平台審核資料。

另一位工作人員在詢問局長辦公室人員後，向前來詢問的民眾厲聲表示通道關閉非內部可控，是網站技術問題，強調DOB NOW為唯一可上訴平台，除此之外無其他上訴通道。據悉，數位民選官員欲透過發函了解情況，目前也尚未獲得樓宇局的回應。

開發商擬在布碌崙86街建造一棟六層樓新建建築，並申報用途為有社區設施的臨時旅館，...
開發商擬在布碌崙86街建造一棟六層樓新建建築，並申報用途為有社區設施的臨時旅館，然而，根據據市遊民服務局發函指出，該址將作為容納150名成年男性的遊民所使用。(記者馬璿╱攝影)
對此挑戰結果不滿的民眾近日欲在15天上訴期限內繳交佐證資料，卻發現公開平台上可供...
對此挑戰結果不滿的民眾近日欲在15天上訴期限內繳交佐證資料，卻發現公開平台上可供申訴的通道遭關閉。樓宇局工作人員表示15天上訴期限為官網公告申訴方式，稱通道關閉事件並不常見。(記者馬璿╱攝影)

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