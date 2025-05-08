我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

葛謨訪華埠 稱堵車費實施不合時宜

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長參選人葛謨7日走訪曼哈頓華埠僑團，向社區分享治安、住房和教育等方面施政構想。(記者劉梓祁╱攝影)
市長參選人葛謨7日走訪曼哈頓華埠僑團，向社區分享治安、住房和教育等方面施政構想。(記者劉梓祁╱攝影)

參選紐約市長的葛謨(Andrew Cuomo)7日走訪曼哈頓華埠僑團，向華裔社區代表分享他在治安、住房和教育等方面的施政構想，並承諾檢視居民長期關切的遊民所安置問題，同時強調自己多年前大力推動的堵車費制度不合時宜。

前州長葛謨當日先於美東聯成公所舉行閉門會議，與十餘位僑團、商家和社區機構代表交流。根據多位不願具名的與會者，葛謨提到當前城市治安仍不如意，因此提出了增加警員和戰略改革等計畫。

過去多年，由於華埠及周邊設有近10間遊民所，遭居民詬病指影響社區治安和風貌。葛謨認為，市府當前安排表面上看並不妥當，但他還需要審視相關的細節，在上周走訪布碌崙(布魯克林)華社時，他也表示，「同意要反對遊民所」。

面對代表提出的房屋壓力問題，葛謨認同如今成本上升和經濟環境為許多市民造成財政困難，因此主張將原先在紐約市不適用的全州2%房產稅增長上限，擴大適用範圍至一至三戶的住宅。他亦認為華埠需要建設更多可負擔住房，並表示社區土地信託(Community Land Trust)或為可行機制。

對於華埠居民反對的堵車費計畫，葛謨表示雖該政策最初提起時的初衷是正確的，但當前並非最佳推行時機。他曾主張實施堵車費，並於2019年以州長身分簽署生效，但他也說，尚不清楚市長有什麼樣的方式能夠干預。

此外，葛謨還表示自己曾多次與總統川普(Donald Trump)政府進行交涉，對如何與對方談判具備經驗。他還說，紐約市已有近20%的亞裔人口，且華裔社區是歷史中不可分割的一部分，應獲得足夠的關注與資源。

晤見葛謨時，紐約中華公所主席朱超然表示，他在華人社區「享有盛譽、備受尊重」，並期望未來的市長能與社區攜手解決城區監獄及遊民收容等問題。同行的市議員莊文怡則說，葛謨是一位「能為移民社群發聲、挺身而出的人」，當日出席的還有聯成公所主席梁漢本、紐約台山寧陽會館主席伍堅石和下東城民主黨65B區領袖參選人王鏑等人。

市長參選人葛謨7日走訪曼哈頓華埠僑團，向社區分享治安、住房和教育等方面施政構想。...
市長參選人葛謨7日走訪曼哈頓華埠僑團，向社區分享治安、住房和教育等方面施政構想。(記者劉梓祁╱攝影)
市長參選人葛謨7日走訪曼哈頓華埠僑團，向社區分享治安、住房和教育等方面施政構想。...
市長參選人葛謨7日走訪曼哈頓華埠僑團，向社區分享治安、住房和教育等方面施政構想。(記者劉梓祁╱攝影)

葛謨 華埠 遊民

上一則

紐約Taiwan on the moon快閃活動 以月球隱喻為台發聲

下一則

川普行政令被擋 紐約州重獲超1.3億聯邦教育援助金
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

葛謨訪布碌崙 承諾華社聲音受尊重

葛謨訪布碌崙 承諾華社聲音受尊重
葛謨發表政見 遭抗議團體打斷

葛謨發表政見 遭抗議團體打斷
前紐約州長葛謨 遭主計長揭未實際發放疫情物資

前紐約州長葛謨 遭主計長揭未實際發放疫情物資
葛謨獲黨支部背書 以 「皇后區男孩」 自豪

葛謨獲黨支部背書 以 「皇后區男孩」 自豪

熱門新聞

皇后區凱辛納走廊公園，近日再次發生駭人暴力事件。兩名華裔少女在放學後遭一群青少年引誘至公園內偏僻樹林，並在無法逃脫的情況下遭多人持鐵棒輪番毆打長達兩小時。(記者高雲兒／攝影)

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

2025-05-06 18:49
紐約州2026財年預算案通過，將大幅擴大稅收減免範圍，並以寄送支票的方式為紐約納稅人提供通膨退款。圖為州長霍楚4月30日舉行記者會。(州長辦公室提供)

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

2025-05-01 07:31
周女士到亞總會求助，講述自己買車被騙的經過。(記者胡聲橋╱攝影)

華人騙華人...以為買到新車其實有鬼 她被騙走2萬7000元

2025-05-05 19:40
免關稅政策取消將對仰賴低價和免稅模式運營的跨境平台造成衝擊，多位華人消費者對此表示，已切身感受到關稅壓力帶來的變化。(網路截圖)

美中關稅戰 Shein、Temu漲價 消費者叫苦連天

2025-05-02 07:38
美國2日開始取消小額免稅政策，位於紐約華社的華人物流公司擔心生意此後會不好做。(記者胡聲橋╱攝影)

家鄉特產恐斷炊？取消小額免稅政策 華人物流公司憂生意難做

2025-05-01 19:48
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2日在第14國會選區里民大會。(記者王若馨/攝影)

歐凱秀嗆霍曼「你敢抓我？」 卻遭挺巴者罵「騙子」

2025-05-03 18:59

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑