葛謨訪華埠 稱堵車費實施不合時宜
參選紐約市長的葛謨(Andrew Cuomo)7日走訪曼哈頓華埠僑團，向華裔社區代表分享他在治安、住房和教育等方面的施政構想，並承諾檢視居民長期關切的遊民所安置問題，同時強調自己多年前大力推動的堵車費制度不合時宜。
前州長葛謨當日先於美東聯成公所舉行閉門會議，與十餘位僑團、商家和社區機構代表交流。根據多位不願具名的與會者，葛謨提到當前城市治安仍不如意，因此提出了增加警員和戰略改革等計畫。
過去多年，由於華埠及周邊設有近10間遊民所，遭居民詬病指影響社區治安和風貌。葛謨認為，市府當前安排表面上看並不妥當，但他還需要審視相關的細節，在上周走訪布碌崙(布魯克林)華社時，他也表示，「同意要反對遊民所」。
面對代表提出的房屋壓力問題，葛謨認同如今成本上升和經濟環境為許多市民造成財政困難，因此主張將原先在紐約市不適用的全州2%房產稅增長上限，擴大適用範圍至一至三戶的住宅。他亦認為華埠需要建設更多可負擔住房，並表示社區土地信託(Community Land Trust)或為可行機制。
對於華埠居民反對的堵車費計畫，葛謨表示雖該政策最初提起時的初衷是正確的，但當前並非最佳推行時機。他曾主張實施堵車費，並於2019年以州長身分簽署生效，但他也說，尚不清楚市長有什麼樣的方式能夠干預。
此外，葛謨還表示自己曾多次與總統川普(Donald Trump)政府進行交涉，對如何與對方談判具備經驗。他還說，紐約市已有近20%的亞裔人口，且華裔社區是歷史中不可分割的一部分，應獲得足夠的關注與資源。
晤見葛謨時，紐約中華公所主席朱超然表示，他在華人社區「享有盛譽、備受尊重」，並期望未來的市長能與社區攜手解決城區監獄及遊民收容等問題。同行的市議員莊文怡則說，葛謨是一位「能為移民社群發聲、挺身而出的人」，當日出席的還有聯成公所主席梁漢本、紐約台山寧陽會館主席伍堅石和下東城民主黨65B區領袖參選人王鏑等人。
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