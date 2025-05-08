葛謨訪華埠 稱堵車費實施不合時宜

市長參選人葛謨7日走訪曼哈頓華埠僑團，向社區分享治安、住房和教育等方面施政構想。(記者劉梓祁╱攝影)

參選紐約市長的葛謨 (Andrew Cuomo)7日走訪曼哈頓華埠 僑團，向華裔社區代表分享他在治安、住房和教育等方面的施政構想，並承諾檢視居民長期關切的遊民 所安置問題，同時強調自己多年前大力推動的堵車費制度不合時宜。

前州長葛謨當日先於美東聯成公所舉行閉門會議，與十餘位僑團、商家和社區機構代表交流。根據多位不願具名的與會者，葛謨提到當前城市治安仍不如意，因此提出了增加警員和戰略改革等計畫。

過去多年，由於華埠及周邊設有近10間遊民所，遭居民詬病指影響社區治安和風貌。葛謨認為，市府當前安排表面上看並不妥當，但他還需要審視相關的細節，在上周走訪布碌崙(布魯克林)華社時，他也表示，「同意要反對遊民所」。

面對代表提出的房屋壓力問題，葛謨認同如今成本上升和經濟環境為許多市民造成財政困難，因此主張將原先在紐約市不適用的全州2%房產稅增長上限，擴大適用範圍至一至三戶的住宅。他亦認為華埠需要建設更多可負擔住房，並表示社區土地信託(Community Land Trust)或為可行機制。

對於華埠居民反對的堵車費計畫，葛謨表示雖該政策最初提起時的初衷是正確的，但當前並非最佳推行時機。他曾主張實施堵車費，並於2019年以州長身分簽署生效，但他也說，尚不清楚市長有什麼樣的方式能夠干預。

此外，葛謨還表示自己曾多次與總統川普(Donald Trump)政府進行交涉，對如何與對方談判具備經驗。他還說，紐約市已有近20%的亞裔人口，且華裔社區是歷史中不可分割的一部分，應獲得足夠的關注與資源。