台山一中美東校友會慶祝50周年 400多人參加

台山一中美東校友會現任會長與職員顧問合影。(記者胡聲橋╱攝影)

台山一中美東校友會近日在布碌崙 (布魯克林 )8大道 舉辦晚會，慶祝成立50周年，共有400多名台山一中的校友和各界嘉賓到場，祝賀該校友會走過了50年的風風雨雨，創造了輝煌，並祝願接下來更美好。

台山一中，俗稱台中，創建於1909年，是一所由華僑和港澳同胞捐建的學校。台山一中美東校友會是由台山縣立中學前校長黃鐵錚倡議，於1975年冬成立，該校友會以聯絡友誼，團結互助為建會宗旨，創會至今已有會員400多人。

這次慶祝活動日前在8大道鳳凰城海鮮大酒樓舉行，晚會由會長張紅致歡迎詞，常務副會長黃麗喬致答謝詞，副會長林紅荷介紹嘉賓，何偉聰宣讀賀函。

張紅感謝各位校友和社會各界的支持，她說，「我們走過難忘的2024年，手牽手，攜一路風雨、一路輝煌，嶄新的2025年，我們肩並肩，懷一份美意，一腔豪情」。對於未來，校友會將始終秉承「服務大家，團結互助」的宗指，帶領團隊團結合作，求同存異、互助互贏，並搭建友聯平台，吸納更多優秀人才為校友會服務。

台山一中美東校友會歷任會長為李金堂、李傑生、陳國祥、陳松晃、郭錦洪、李金能、伍廷典、鄺洪廩、伍永良、黃崧年、馬華勝、伍俊生、朱子剛、梅振才，這些前會長們當晚也上台合影留念。校友會還向優秀校友頒發了獎牌。

晚會的文娛節目全由校友自導自演，江鎮城填詞作曲的校園歌曲令人耳目一新，91屆校友顏璐能歌善舞，獨舞惟妙惟肖，深得大家喜歡，其他男聲獨唱時而高亢，時而深沉，抑揚頓挫，令人陶醉。