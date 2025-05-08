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「皇后區美味2025」5/13在紐約科學館登場

記者高雲兒╱紐約報導
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皇后區美味活動也被視為皇后區最重要的社區交流與商務拓展平台之一。(主辦方提供)
皇后區美味活動也被視為皇后區最重要的社區交流與商務拓展平台之一。(主辦方提供)

皇后區經濟發展局(QEDC)與皇后區觀光協會主辦的年度美食與交流盛會「皇后區美味2025」(Queens Taste 2025)將於13日(周二)晚上6時至晚上9時，在法拉盛草原可樂娜公園的紐約科學館(New York Hall of Science)舉行。

今年活動邁入第21屆，已成為皇后區最受矚目的年度活動之一。主辦單位表示，今年將有超過50家本地餐廳、飲品與甜點品牌參加，現場預計吸引約500名民眾，許多為在地居民或企業經營者。參展名單中不乏歷史悠久的老牌餐館，如老字號餐館尼爾酒館(Neir's Tavern)與倫敦藍尼海鮮餐廳(London Lennie's)，也包括新銳品牌如提斯皮冰淇淋(Tipsy Scoop)、貝拉手工麵疙瘩管理公司(Gnocchi Bella Management)與皇后起泡雞尾酒(QNSY Sparkling Cocktails)。

活動除了提供豐富的多國美食與創意飲品，亦展示皇后區創業精神與文化多樣性。部分參展品牌來自皇后區經濟發展局旗下位於長島市的創業孵化器「創業空間」(Entrepreneur Space)，該商用廚房自2011年啟動以來，已扶植超過600家食品類新創事業。

除美食外，皇后區美味也被視為皇后區最重要的社區交流與商務拓展平台之一。活動現場提供豐富的社交與對話機會，不僅讓商家與居民互動，亦鼓勵參與者分享創業點子、拓展人脈，促進長遠合作。

門票現已開賣，單人票價為125元，雙人優惠為200元。所有收益將用於支持當局推動本地經濟發展的任務，包括吸引投資、創造就業與協助小型企業成長。目前活動仍開放餐飲品牌報名參展，有意購票或洽詢贊助合作者，可聯繫QEDC代表Rob MacKay，電郵為[email protected]

由皇后區經濟發展局與皇后區觀光協會主辦的年度美食與交流盛會「皇后區美味2025」...
由皇后區經濟發展局與皇后區觀光協會主辦的年度美食與交流盛會「皇后區美味2025」，將於13日在法拉盛草原可樂娜公園的紐約科學館登場。(主辦方提供)
活動門票現已開賣，單人票價為125元，雙人優惠為200元。(主辦方提供)
活動門票現已開賣，單人票價為125元，雙人優惠為200元。(主辦方提供)
皇后區美味活動也被視為皇后區最重要的社區交流與商務拓展平台之一。(主辦方提供)
皇后區美味活動也被視為皇后區最重要的社區交流與商務拓展平台之一。(主辦方提供)

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