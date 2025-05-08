「皇后區美味2025」5/13在紐約科學館登場
由皇后區經濟發展局(QEDC)與皇后區觀光協會主辦的年度美食與交流盛會「皇后區美味2025」(Queens Taste 2025)將於13日(周二)晚上6時至晚上9時，在法拉盛草原可樂娜公園的紐約科學館(New York Hall of Science)舉行。
今年活動邁入第21屆，已成為皇后區最受矚目的年度活動之一。主辦單位表示，今年將有超過50家本地餐廳、飲品與甜點品牌參加，現場預計吸引約500名民眾，許多為在地居民或企業經營者。參展名單中不乏歷史悠久的老牌餐館，如老字號餐館尼爾酒館(Neir's Tavern)與倫敦藍尼海鮮餐廳(London Lennie's)，也包括新銳品牌如提斯皮冰淇淋(Tipsy Scoop)、貝拉手工麵疙瘩管理公司(Gnocchi Bella Management)與皇后起泡雞尾酒(QNSY Sparkling Cocktails)。
活動除了提供豐富的多國美食與創意飲品，亦展示皇后區創業精神與文化多樣性。部分參展品牌來自皇后區經濟發展局旗下位於長島市的創業孵化器「創業空間」(Entrepreneur Space)，該商用廚房自2011年啟動以來，已扶植超過600家食品類新創事業。
除美食外，皇后區美味也被視為皇后區最重要的社區交流與商務拓展平台之一。活動現場提供豐富的社交與對話機會，不僅讓商家與居民互動，亦鼓勵參與者分享創業點子、拓展人脈，促進長遠合作。
門票現已開賣，單人票價為125元，雙人優惠為200元。所有收益將用於支持當局推動本地經濟發展的任務，包括吸引投資、創造就業與協助小型企業成長。目前活動仍開放餐飲品牌報名參展，有意購票或洽詢贊助合作者，可聯繫QEDC代表Rob MacKay，電郵為[email protected]。
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