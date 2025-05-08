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紐約Taiwan on the moon快閃活動 以月球隱喻為台發聲

記者馬璿╱紐約報導
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紐約的台灣人組成「Taiwan on the Moon」快閃活動，希望藉由月球隱喻台灣的國際處境，盼在異國為家鄉發聲。(記者馬璿╱攝影)
紐約的台灣人組成「Taiwan on the Moon」快閃活動，希望藉由月球隱喻台灣的國際處境，盼在異國為家鄉發聲。(記者馬璿╱攝影)

世界博覽會近期於大阪展開，台灣由於非會員國無法以政府名義參展，僅能以民間企業展出。鑑於此事件，數位現居紐約的台灣人組成「Taiwan on the Moon」快閃活動，希望藉由月球隱喻台灣的國際處境，盼在異國為家鄉發聲。

世界博覽會於上月13日展開，原先台方基於台日雙方關係深厚且交流密切，欲以政府名義參展，然而，日方因台灣非總管世博相關事務的國際展覽局會員國，無法以官方身分參與，僅能以「玉山數位科技株式會社」名義在國際館策畫「科技世界」(Tech World)展館。民間亦發起「台日共丸—台灣自己館」方案，並前往世博會周邊搭設展館，加深台日文化與藝術合作。

快閃活動的主辦人員之一鄭曼翎，同為台灣自己館的策展人之一，她表示，團隊已在世博做過類似快閃，本次會想在紐約舉行除希望能宣傳展覽外，更希望能在更具包容性的城市中公開討論台灣失去話語權的困境。她無奈表示，雖知道這是台灣一貫的外交策略，日方也釋出最大善意，但仍希望能看到以「台灣」二字在國際上發聲的一天。

團隊準備一顆印有台灣圖樣的充氣氣球，以月球在白天雖不可見、僅能在暗處發光，但並非毫無影響力，而是能帶動潮汐潮落的重要存在，藉此呼應台灣雖無法在國際活動現身，卻在科技、經濟與文化為全球帶來重要貢獻的意象。鄭曼翎表示，希望有一天能看見家鄉能真正地發光，「現況雖然很無力，但我們盡量努力，讓台灣被大家看見。」

快閃活動中，團隊成員們陸續演出在等車、準備通勤的畫面，並在最後依靠月球緩緩躺下。這項行為藝術的背後，是為展現在紐約台灣人的身分認同，是如何地影響每個人的日常，「如果我們在海外不能發聲，那我們又要如何帶著台灣人的標籤活出自己的樣子呢？」

鄭曼翎表示，這次的快閃為初次嘗試，未來希望能將相關活動常態化並增加互動性，與欲了解活動意義的民眾互動，增加台灣人在海外的認知度，並希望在7月至8月期間規畫結合藝術與市景的展覽、與台灣表演藝術家合作，或是舉行市集活動。

團隊準備一顆印有台灣圖樣的充氣氣球，以月球在白天雖不可見、僅能在暗處發光，但並非...
團隊準備一顆印有台灣圖樣的充氣氣球，以月球在白天雖不可見、僅能在暗處發光，但並非毫無影響力，而是能帶動潮汐潮落的重要存在，藉此呼應台灣雖無法在國際活動現身，卻在科技、經濟與文化為全球帶來重要貢獻的意象。圖為當日活動海報。(主辦方提供)
紐約台灣人在曼哈頓發起「Taiwan on the Moon」快閃活動。(記者馬...
紐約台灣人在曼哈頓發起「Taiwan on the Moon」快閃活動。(記者馬璿╱攝影)
活動期間，有民眾好奇詢問該氣球有何意義，團隊成員便藉此介紹目前台灣在國際的現況，...
活動期間，有民眾好奇詢問該氣球有何意義，團隊成員便藉此介紹目前台灣在國際的現況，並邀請對方追蹤團隊社群平台以跟進後續活動詳情。(記者馬璿╱攝影)

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