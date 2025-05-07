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追回遭竊糧食券 孟昭文與共和黨議員攜手提案

記者尤昱程╱紐約報導
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孟昭文提案將確保受害者能夠全額追回被竊取的糧食券福利，且延長現行法律中針對被盜福利的賠償規定。圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(本報檔案照)
孟昭文提案將確保受害者能夠全額追回被竊取的糧食券福利，且延長現行法律中針對被盜福利的賠償規定。圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(本報檔案照)

國會眾議員孟昭文、共和黨國會眾議員勞樂(Mike Lawler)以及賓州民主黨參議員費特曼(John Fetterman)日前共同提案，推出「糧食券盜竊受害者公平法案」(Fairness for Victims of SNAP Skimming Act)。該提案旨在確保受害者能夠追回被竊取的糧食券(SNAP)福利，避免低收入家庭因福利被盜而遭遇飢餓。

根據提案，若有糧食券福利遭竊，相關州政府機構應賠償受害者，無論是透過非法安裝的讀卡器「竊卡」(skimming)或其他手段。此提案將確保受害者能夠全額追回被竊取的福利，並且延長現行法律中針對被盜福利的賠償規定，無限期地延續此項保障措施。

孟昭文說，糧食券是數萬名紐約人生活支援的關鍵，竊取這些福利是無情的。她表示，能與同事共同提出這項法案，確保無人因福利被竊而挨餓，感到自豪。

據悉，糧食券是由聯邦農業部(USDA)管理的聯邦計畫，旨在向低收入家庭提供食物補助，幫助他們購買健康食物，維持基本的生活需求。

近期，包括紐約州的多個州，報告了糧食券福利被盜的事件，尤其是竊卡行為更是猖獗。這些犯罪行為造成了大量受益人損失，其中紐約州的受害者人數最為龐大，盜竊金額高達數百萬元。

目前，相關機構僅允許對2022年10月1日至2024年9月30日間被盜的糧食券福利持有者進行賠償，且賠償金額有上限限制。然而，此提案將使此保障無限期延長，並取消現有的金額上限，保證每位受害者都能夠全額恢復被盜的福利。

此法案已獲多位民主黨和共和黨議員支持，包括聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、布魯曼索(Richard Blumenthal)、艾索布魯克斯(Angela Alsobrooks)、懷登(Ron Wyden)和威爾希(Peter Welch)。

糧食券 低收入 眾議員

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