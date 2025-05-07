皇后區議會會議 聚焦綠化、火災安全

皇后區區長理查茲近日召開區議會會議，討論樹木種植計畫、新推出的戶外用餐計畫及消防局的火災安全教育等議題。(取自理查茲辦公室YouTube)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr.)近日召開區議會會議，討論市公園局(NYC Park)的樹木種植計畫、新推出的戶外用餐計畫及消防局的火災安全教育等議題。會議中，理查茲宣布了新社區的改善計畫，將專注於提升社區綠化和基礎設施，推動皇后區的可持續發展。

會議的第一項議題是市公園局提出的樹木種植計畫。該計畫旨在每三年在全市每個社區進行一次樹木種植和更新工作，特別針對熱島效應最為嚴重的區域優先處理。

市公園局表示，將每年為全市種植1萬8000棵新樹，並移除枯死樹木、處理樹坑等，進一步改善城市的綠化覆蓋率。當局強調，這不僅會提升城市環境，還能減少城市熱島效應，對改善居民生活質量至關重要。

市交通局則介紹了「Dining Out NYC」戶外用餐計畫，旨在支持餐飲業並提升公共空間的活力。該計畫允許餐廳在4月到11月期間將餐桌設置在戶外人行道上，並提供季節性的街道用餐區。當局指出，這項計畫將幫助餐廳增加營業空間，使公共空間更加活躍，對於經濟復甦和社區活力的提升至關重要，計畫同時鼓勵市民在更安全的戶外空間用餐，促進社區的社交與文化交流。

市消防局就火災安全進行講解，特別強調鋰電池使用過程中的火災風險。市消防局指出，鋰電池引發的火災事故逐年增加，提醒市民在使用鋰電池產品時要格外注意和小心。當局也表示，該部門積極推動公眾教育，已顯著降低火災事故的死亡率，但仍希望市民能提高安全意識，當局也提供了一些具體的火災防範措施，幫助市民在使用鋰電池設備時保障安全。